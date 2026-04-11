Un video capturó el momento exacto en el que se escucharon las detonaciones de la balacera en el restaurante Playa Aventura, en la zona turística de Barra Vieja, Acapulco que dejó cuatro muertos.

De acuerdo con la información, un grupo armado arribó al restaurante en Barra Vieja, Acapulco, y disparó más de 50 veces. La balacera alcanzó a cuatro personas, presuntamente, dueños del lugar.

Balacera en Barra Vieja que dejó cuatro muertos fue captada en video

A través de redes sociales se divulgó el video que captó la balacera en el restaurante de Barra Vieja. La cámara enfocó las palapas del lugar y al fondo se escuchaban las ráfagas de disparos.

🚨 #Acapulco | Así se escuchó la balacera en un restaurante en Barra Vieja.



Personas que se encontraban en la zona captaron en video el momento exacto en que se registró el ataque.



⚠️ De manera preliminar, se reporta un saldo de cuatro personas sin vida. pic.twitter.com/BGdtcU8t1a — Lo Real De Guerrero (@LoRealdeGro) April 11, 2026

El ataque armado en la zona turística de Barra Vieja ocurrió la tarde-noche del pasado viernes 10 de abril, a dos días de que concluya el periodo vacacional, y en el video se aprecia el atardecer.

Los informes señalan que las detonaciones que se escuchan en el video son de armas de fuego de alto calibre y, hasta el momento, no se ha dado a conocer el móvil de la balacera.

Fuentes no oficiales detallaron que miembros del crimen organizado ingresaron al restaurante como parte de una riña, aunque otros señalan que fue un ataque directo contra las personas asesinadas.

Cabe mencionar que las autoridades identificaron a víctimas, tres mujeres y un hombre; información preliminar señala que entre ellos se encuentran los duelos del restaurante Playa Aventura.