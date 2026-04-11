La tarde del pasado viernes 10 de abril se reportó un ataque armado en un restaurante de la zona turística de Barra Vieja, Acapulco en Guerrero, dejando cuatro personas muertas y daños materiales.

Información preliminar señaló que un grupo de sujetos armados ingresaron al restaurante Playa Aventura, en el ejido Playa Encantada y dispararon cerca de 50 veces contra estas personas.

Ataque armado en restaurante de Barra Vieja, Acapulco deja cuatro muertos

Alrededor de las 7:00 de la noche del 10 de abril, se reportó una balacera en el restaurante Playa Aventura de Barra Vieja, Acapulco, lugar en el que cuatro personas murieron.

Al restaurante acudieron elementos de seguridad, así como personal de la Fiscalía de Guerrero, con el objetivo de recabar evidencia que ayude a la investigación sobre el crimen cometido.

De acuerdo con la información, se trata de tres mujeres y un hombre, presuntamente miembros de la familia dueña del restaurante; hasta el momento se desconoce el motivo del ataque.

Fuentes no oficiales detallaron que miembros del crimen organizado ingresaron al restaurante como parte de una riña, aunque otros señalan que fue un ataque directo contra los propietarios del restaurante.

Entre las cuatro víctimas mortales se encuentran tres hermanos: Alejandra, Radacunti y José Inés; también se reportó que hubo algunos heridos, que salieron del lugar por sus propios medios y acudieron al hospital.