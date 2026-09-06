Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó el desmantelamiento de tres laboratorios de metanfetamina en Guerrero, como resultado de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el secretario destacó el operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal de Guerrero.

Harfuch informó que los tres laboratorios de metanfetamina fueron localizados en los municipios de:

Coahuayutla de José María Izazaga: un laboratorio

Zirándaro de los Chávez: dos laboratorios

Harfuch reporta desmantelamiento de 3 laboratorios de metanfetamina en Guerrero (Especial)

¿Qué aseguraron las autoridades tras el desmantelamiento de los 3 laboratorios en Guerrero?

De acuerdo con el reporte, las operaciones fueron resultado de trabajos de inteligencia y acciones coordinadas en campo para localizar e inhabilitar instalaciones utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

El objetivo, señaló Harfuch, fue afectar la capacidad de producción de los grupos delictivos.

En una primera acción realizada en el municipio de Zirándaro de los Chávez, las autoridades localizaron:

127 tambos con capacidad de 200 litros

26 tinas, dos de ellas con mil kilos de un material blanco

47 tanques de gas

Seis reactores industriales

Dos quemadores

Una mezcladora industrial

Además, se localizó una caja con aproximadamente 2 mil 400 kilos de una sustancia química, así como 663 kilos de cloruro de amonio y 3 mil 750 kilos de sosa cáustica.

En otra acción realizada en el mismo municipio, las autoridades aseguraron:

11 contenedores de 500 litros

20 tambos de 200 litros

Siete garrafas

16 tanques de gas LP

Tres reactores con sus condensadores

Seis garrafas con sustancias químicas

Cinco destiladores

En áreas anexas también fueron localizados diversos recipientes, condensadores y otros implementos utilizados en el proceso de producción

En el municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, las autoridades hallaron:

30 tambos de 200 litros

100 bidones de 50 litros

40 garrafas

Un tanque de gas LP de mil litros

Diversos equipos utilizados para la producción

En áreas anexas también fueron localizados condensadores y tinas industriales.

Harfuch reporta desmantelamiento de 3 laboratorios de metanfetamina en Guerrero (@OHarfuch)

En total, durante las tres acciones realizadas en Guerrero, las autoridades aseguraron más de 7.8 toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos, además de infraestructura utilizada para la producción de metanfetamina.

Harfuch destaca colaboración con Estados Unidos tras desmantelamiento de 3 laboratorios en Guerrero

Omar García Harfuch también informó sobre la colaboración y el intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos como parte de las acciones que permitieron el desmantelamiento de los tres laboratorios en Guerrero.

El secretario reconoció además el trabajo del Ejército Mexicano para localizar las instalaciones, debido a que se encontraban en lugares de difícil acceso y considerados de alto riesgo.

Harfuch señaló que con estas acciones se afecta directamente la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales.