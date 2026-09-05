La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) destacó el histórico decomiso de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa.

“Esta es la mayor hasta la fecha: más de 16 toneladas de metanfetamina incautadas en Sinaloa”. DEA

En un breve mensaje, la agencia estadounidense también reconoció a las autoridades mexicanas por haber desmantelado 8 laboratorios de metanfetamina como resultado del trabajo en conjunto.

La DEA afirmó que estas operaciones demuestran el poder de la colaboración entre sus agentes y México para frenar la producción de drogas sintéticas, cortar cadenas de suministro y golpear las finanzas criminales.

DEA destaca histórico decomiso de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

Ronald Johnson también reconoció decomiso de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

En otra publicación, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó que la información compartida entre las autoridades de ambos países genera resultados decisivos contra las finanzas de criminales.

“Nuestra cooperación con México está evitando que drogas letales lleguen a nuestras calles y golpeando a las redes criminales donde más les duele” DEA

La operación fue encabezada por la Secretaría de Marina (SEMAR), con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

DEA destaca histórico decomiso de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa (Redes Sociales)

Como resultado, se desmanteló un complejo clandestino de 5,700 metros cuadrados, considerado el segundo laboratorio de metanfetaminas más grande encontrado durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según la DEA, este resultado “no habría sido posible” sin el trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval, reforzado por el intercambio de información con agencias estadounidenses.