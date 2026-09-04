Omar García Harfuch informó sobre uno de los mayores golpes recientes contra la producción de drogas sintéticas en México, tras el aseguramiento de 16.8 toneladas de metanfetamina en un complejo clandestino localizado en Sinaloa.

El operativo, realizado de manera coordinada por fuerzas federales, permitió además el decomiso de precursores químicos y sustancias en distintas fases de procesamiento.

Según las autoridades, el sitio intervenido es el segundo laboratorio de metanfetamina más grande asegurado durante la administración de Claudia Sheinbaum, con un impacto millonario para las estructuras criminales.

Harfuch reporta decomiso de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa (@OHarfuch/X)

Harfuch informa decomiso de más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

Omar García Harfuch informó el decomiso de 16.8 toneladas de metanfetamina en diferentes etapas de producción en un laboratorio clandestino en Sinaloa.

Este laboratorio, localizado entre el 2 y 3 de septiembre 2026, fue desmantelado por elementos de:

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Fiscalía General de la República (FGR)

SSPC

Además de la metanfetamina, se decomisaron 645 litros de producto en cocimiento, así como 5 mil litros y 7.6 toneladas de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual.

Harfuch reporta decomiso de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa (@OHarfuch/X)

Se trata de un complejo clandestino que se componía de tres laboratorios en las inmediaciones de los poblados Corralejo y Corral Viejo, Sinaloa.

Desmantelan segundo laboratorio más grande en el gobierno de Sheinbaum

Por otra parte, el Gabinete de Seguridad señaló que, por su capacidad y volumen de producción, este laboratorio desmantelado es el segundo más grande localizado y asegurado en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con estimaciones de las autoridades, la neutralización de este complejo representa una afectación económica al crimen organizado de alrededor de 347 millones de dólares.