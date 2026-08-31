Fuerzas federales agrupadas en el Gabinete de Seguridad anunciaron el desmantelamiento en Zitácuaro, Michoacán, de un narcolaboratorio clandestino y el decomiso de 3.5 toneladas de metanfetaminas.

El decomiso constó de dos toneladas de metanfetaminas sólidas y 1.5 toneladas de metanfetamina liquida, además de otros químicos.

De la misma manera se reportó el aseguramiento de equipo como nueve reactores de síntesis orgánica y 35 tanques de gas LP.

Gabinete de Seguridad presume decomiso millonario de metanfetaminas en Michoacán

La afectación económica por el desmantelamiento del narcolaboratorio en Zitácuaro, Michoacán, es de tres mil 324 millones de pesos.

El operativo del Gabinete de Seguridad, encabezado pro Omar García Harfuch, es parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Gabinete de Seguridad presume desmantelamiento de narcolaboratorios y decomiso de metanfetaminas

En total, el Gabinete de Seguridad ha desmantelado en la presente administración de Claudia Sheinbaum, dos mil 664 laboratorios.

El Gabinete de Seguridad también ha decomisado un total de 132 toneladas de metanfetaminas en lo que va de la presente administración.

Este mismo fin de semana el Gabinete Seguridad desmanteló otros narcolaboratorios en Tamazula, Durango y otro en Santa Maria del Río, San Luis Potosí.