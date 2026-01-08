Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reaccionó a la detención realizada por la Policía Nacional de España, institución que desmanteló una red criminal en la que hay miembros del Cártel de Sinaloa.

“Esta operación del Gobierno de España inició en 2023, de los 9 detenidos que fueron arrestados en esta ocasión. Algunos ya habían sido detenidos y los dejaron en libertad allá. Esta operación inicia en el 2023 en estas fechas vuelven a hacer unas detenciones, se detienen a 9 personas de los cuales 2 son mexicanos , uno de Jalisco y uno de Sinaloa. Hay coordinación, hay buen intercambio de información. Hay hasta un delegado del Centro Nacional de Inteligencia de aquí de nuestro país. Estamos trabajando para el intercambio de información pero es una operación que tienen allá“ Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Desde la conferencia mañanera del jueves 8 de enero de 2026, Omar García Harfuch, ofreció más detalles del arresto en España en contra de nueve integrantes de organización criminal vinculada con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de metanfetaminas.

Desde Morelos, el secretario de seguridad federal aseguró que existe un “buen intercambio de información” con España para operaciones de seguridad y dio a conocer la procedencia de los miembros del Cártel de Sinaloa.

Omar García Harfuch responde por arresto en España de miembros del Cártel de Sinaloa; entre los detenidos había dos mexicanos

Sobre este tema Omar García Harfuch dio a conocer que esta operación del Gobierno de España inició desde el año 2023, de la que en este 2026, detuvieron a 9 personas.

La organización criminal de origen hispano-mexicana estaba vinculada al Cártel de Sinaloa según información compartida por el Gobierno español y medios locales europeos.

Esta organización se dedicaba al tráfico de metanfetaminas en Europa y su singular modo de operar era ocultar la droga en piedras de mármol.

Aunque el Gobierno de España ya seguía desde 2023 las actividades de esta organización vinculada al Cártel de Sinaloa, en su momento había detenido y liberado personas señaladas por estos delitos.

Pero en enero de este 2026, se detuvieron a 9 personas en Madrid, España en la llamada “Operación Saga”, que tuvo participación de agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Policía Nacional de España, de estas dos mexicanos.

Sobre estos detenidos de nacionalidad mexicana, Omar García Harfuch los identificó como originarios de Jalisco y Sinaloa, pero sin dar más detalles al respecto.

A su vez aseguró que existe coordinación e intercambio de información con el Gobierno de España para estos casos.

Así como un delegado del Centro Nacional de Inteligencia de México en España.

En tanto, Omar García Harfuch confirmó que del lado mexicano ya se está trabajando sobre el caso luego de recibir información de parte del Gobierno de España.