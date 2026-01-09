De acuerdo con documentos en propiedad del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se confirmaría el robo del huachicol decomisado por Omar García Harfuch en el buque Challenge Procyon en Tampico, Tamaulipas.

Cabe recordar que el 31 de marzo de 2025, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaba del decomiso de 10 millones de litros de diésel robado. No obstante, la cantidad sería mayor.

La información del SAT sugiere que el buque Challenge Procyon transportaba en realidad al menos 20 millones de litros de huachicol, por lo que se habrían robado la mitad; es decir, 10 millones de litros.

Tras robo, se desconoce paradero de más de 10 millones de litros de huachicol

Información que se encontraría en manos del SAT, señalaría que el cargamento de las pipas que transportaban huachicol procedente de Estados Unidos en el buque Challenge Procyon, sería en realidad 20.9 millones de litros de diésel y no los 10 millones que reportó Omar García Harfuch.

Esto se pudo conocer derivado de un procedimiento de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la cual inició un proceso interno para verificar el contenido real de las pipas.

Documentos a los que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) pudo revisar, dicha mercancía se hizo pasar por supuestos aditivos, con la intención de evadir el pago de impuestos correspondiente al tratarse de combustible.

Fue así que se logró determinar que cada pipa contenía cerca de 49 mil litros de diésel robado, lo que significaría un pago de impuestos por 477 mil pesos. En tanto, monto total de los 20 millones de litros de huachicol, ascendería a una cifra cercana a 200 millones de pesos.

Hasta el momento se desconoce el paradero de los otros 10 millones de litros de combustible, toda vez que las autoridades no se han pronunciado al respecto.