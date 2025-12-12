Evelyn Salgado resaltó el apoyo del Gobierno de México en la reducción de homicidios dolosos y en la atención a la población afectada por los huracanes Otis, John y Erick, durante su intervención en la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la 8ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil.

A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo coordinado de la Defensa, Marina y diversas instituciones federales con las y los gobernadores, lo que ha permitido consolidar avances significativos a 14 meses de su gobierno.

Guerrero cumple con la estrategia federal para fortalecer el combate a la extorsión

La gobernadora de Guerrero subrayó que estos resultados fortalecen la construcción de una plataforma nacional de seguridad más sólida, responsable y cercana a la población.

En Guerrero mantenemos acciones firmes para fortalecer la seguridad, la prevención y la atención ante emergencias. Con un trabajo serio, transparente y en equipo con el Gobierno de México, seguimos impulsando estrategias que cuiden a nuestro pueblo y consoliden un estado más seguro, resiliente y con mejores oportunidades para todas y todos. Evelyn Salgado

Durante la sesión, se presentaron avances significativos en materia de seguridad ante las y los 32 gobernadores del país.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la coordinación institucional permitió:

La detención de 38,700 personas por delitos de alto impacto

El aseguramiento de más de 20 mil armas de fuego

El decomiso de más de 300 toneladas de droga

El desmantelamiento de 1,700 laboratorios clandestinos

Estos resultados contribuyeron a una reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos, equivalente a 32 homicidios menos cada día.

Evelyn Salgado destaca baja de homicidios y apoyo en emergencias con coordinación federal. (Cortesía )

En materia de extorsión, la estrategia nacional permitió recibir más de 102 mil llamadas al 089 y detener a más de 600 personas vinculadas al delito en 22 estados.

Guerrero destaca entre las entidades que ya aprobaron las iniciativas enviadas por la gobernadora, fortaleciendo el marco jurídico como parte del Acuerdo Nacional contra la Extorsión.

Guerrero avanza en seguridad y se perfila para cerrar 2025 con menos homicidios

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, subrayó que el diálogo es la base para responder a los desafíos de cada territorio, reconociendo el trabajo de Evelyn Salgado en las Mesas de Coordinación estatal.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo, Marcela Figueroa Franco, confirmó una tendencia sostenida a la baja en los homicidios dolosos en 26 estados, incluyendo Guerrero, que se perfila para cerrar 2025 como uno de los años con menos homicidios en la entidad.

La titular de Protección Civil Nacional, Laura Velázquez Alzúa, destacó que este año el país enfrentó fenómenos meteorológicos que pusieron a prueba las capacidades institucionales. Sin embargo, la coordinación permitió actuar con eficacia.

Se movilizaron:

53 mil servidoras y servidores públicos

2,600 maquinarias, equipos y aeronaves

Gracias a este despliegue, se logró superar la emergencia en menos de 30 días en cinco estados, entre ellos Guerrero.