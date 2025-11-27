Evelyn Salgado refrendó su compromiso de mantener un estado libre de violencia de género al encabezar la cuadragésima novena sesión ordinaria del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

En la reunión, la gobernadora destacó que Guerrero se encuentra entre las 19 entidades con avances en la tipificación del delito de abuso sexual, al incorporar todos los criterios y agravantes necesarios para castigar firmemente estas conductas.

Guerrero avanza con reformas alineadas al Plan Integral de Claudia Sheinbaum

La mandataria subrayó que se atienden temas como violencia vicaria, medidas de protección y brecha salarial contemplados en el Plan Integral presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Guerrero se posiciona como punta de lanza al formar parte del grupo de 11 estados que ya aprobaron las reformas fundamentales para erradicar la violencia contra las mujeres.

Como parte de estas acciones, la gobernadora presentó el Violentómetro traducido a náhuatl, mixteco, tlapaneco y amuzgo, que será distribuido en comunidades indígenas para que niñas, adolescentes y mujeres cuenten con una herramienta clara para identificar y detener cualquier tipo de agresión.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ante representantes de colectivos y organizaciones sociales, Evelyn Salgado resaltó los logros detallados en el informe de avances y resultados del Programa Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Entre los avances presentados se encuentran:

Reforma al Código Penal para sancionar la cohabitación forzada.

Tarjeta Violeta, con apoyo para 23 mujeres en situación de vulnerabilidad.

Transporte Violeta, que beneficia cada mes a 69 mil mujeres.

Alerta Violeta, con 93% de efectividad en la localización de mujeres reportadas como desaparecidas.

Sobre los matrimonios forzados, la gobernadora informó que desde el inicio de su administración se han realizado 425 capacitaciones en nueve municipios de la Montaña y Costa Chica, en beneficio de 15 mil 830 personas, incluidas madres y padres de familia.

Evelyn Salgado: Guerrero avanza en reformas para erradicar la violencia contra las mujeres. (Cortesía )

En su intervención, la secretaria de la Mujer, Violeta Pino, resaltó que uno de los ejes centrales del Plan Integral Especial es la coordinación interinstitucional, lo que ha permitido alcanzar resultados sin precedentes en la protección y atención de mujeres víctimas de violencia.

Destacó además que, durante los primeros cuatro años de la Cuarta Transformación, se han impulsado acciones de atención especializada que han contribuido a reconstruir proyectos de vida de cientos de mujeres.

Al evento asistieron la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán; el Fiscal General del Estado, Zipacná Torres Ojeda; la diputada Gloria Calixto Jiménez, entre otros funcionarios.