La gobernadora Evelyn Salgado Pineda presidió los trabajos del Comité Estatal de Manejo del Fuego 2025, donde se presentó el balance de acciones de prevención, atención y combate de incendios forestales. Durante su mensaje, destacó que en Guerrero se trabaja permanentemente para proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las y los guerrerenses.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Octava Región Naval, donde la mandataria subrayó que la coordinación entre instituciones permitió obtener resultados positivos en materia de manejo del fuego, gracias a una visión integral y al esfuerzo conjunto.

Evelyn Salgado mantiene su compromiso con la cultura de la prevención

Evelyn Salgado Pineda señaló que su administración impulsa la coordinación institucional, el fortalecimiento de capacidades y la presencia del Estado en todo el territorio. Agradeció a todas las personas y dependencias que intervienen en la atención de incendios forestales por su labor constante y su compromiso con la seguridad del estado.

Lo que hoy construimos, va más allá de una estrategia operativa, es una manera distinta que tenemos de cuidar a nuestro estado. Y cuando asumimos al territorio como un patrimonio común, y al fuego como un riesgo que puede transformarse con trabajo en equipo y planeación, la coordinación deja de ser un trámite y se vuelve una política que da certeza a las comunidades. Evelyn Salgado

La gobernadora pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y reconoció que Guerrero cerró la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025 con saldo blanco, resultado del trabajo conjunto de autoridades y ciudadanía.

Hoy vemos un pueblo más organizado, informado y que por supuesto ya tiene una mayor cultura de la Protección Civil y de la Prevención, esto también es fruto del trabajo en equipo, de todos los brigadistas, de todos los compañeros, de los cuerpos de emergencia y sobre todo, del compromiso solidario del pueblo guerrerense. Evelyn Salgado

Guerrero registra disminución de incendios forestales en 2025 y se prepara para el 2026

El titular de la Oficina de Representación de Conafor en Guerrero, Carlos Toledo Manzur, informó que en 2025 se registraron 261 incendios forestales, con una afectación de 106 mil 182 hectáreas y 21 mil 700 jornales empleados.

Destacó que esta cifra representa una disminución respecto a 2024, derivada del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para la prevención y el combate del fuego.

El secretario de Medio Ambiente estatal, Ángel Almazán, detalló que las labores de pre-supresión y supresión contaron con:

84 brigadas

1,047 combatientes

18 campamentos (8 de Protección Civil, 4 de Conafor y 6 de otras dependencias)

45 vehículos especializados

1 helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, utilizado particularmente en un incendio de Cerro Grande, Iguala

El meteorólogo Fermín Damián Adame informó que la temporada de incendios 2026 se desarrollará entre marzo y junio, iniciando de forma temprana y con una duración mayor a la habitual. Indicó que las zonas con mayor riesgo serán Tierra Caliente, especialmente Coyuca de Catalán, y Costa Grande, en el municipio de Tecpan. Pidió a la población estar alerta ante posibles olas de calor y condiciones de viento.

Evelyn Salgado encabeza Comité Estatal de Manejo del Fuego 2025 y destaca reducción de incendios. (Cortesía )

Asistieron a este evento, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez; el comandante de la Octava Región Naval, Carlos Eduardo L’Eglise Escamilla; el representante de la Novena Región Militar, Fernando Juárez Agustín; la diputada local, Obdulia Naranjo Cabrera; el titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus; el secretario de Seguridad Pública, Antonio Ledesma Osuna; así como integrantes del comité.