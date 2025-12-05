La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó la última ceremonia cívica del año, donde reconoció el esfuerzo de la base trabajadora y aseguró que 2025 fue un año de retos superados, avances y trabajo continuo.

Durante la ceremonia, la mandataria envió un mensaje de unidad y sus mejores deseos con motivo de las fiestas decembrinas, destacando que los logros alcanzados son resultado del compromiso de quienes sirven al estado.

La gobernadora resaltó el trabajo de cada servidor público y llamó a iniciar el 2026 con mayor motivación y compromiso, con el objetivo de seguir construyendo un Guerrero “más justo, más poderoso y más humano”.

“Cada logro tiene rostro y tiene historia, tiene manos, las de ustedes, que todos los días ponen el corazón al servicio de nuestro estado. Deseo que estas fechas navideñas estén con sus familias, en paz, salud y mucha felicidad” Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

Por otra parte, Evelyn Salgado otorgó un reconocimiento especial a los atletas que participaron en los Juegos Nacionales Populares CONADE 2025, donde Guerrero obtuvo 17 medallas y alcanzó un histórico tercer lugar nacional.

Asimismo, destacó la participación sobresaliente en artes marciales populares y box popular, además del trabajo del INDEG por impulsar el deporte y fomentar la disciplina entre jóvenes.

Finalmente, la gobernadora recordó las efemérides de diciembre, reiterando el compromiso del gobierno con las causas sociales:

1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA, asegurando acceso a tratamientos y combate a estigmas

2 y 12 de diciembre: Aniversario luctuoso y natalicio de Lucio Cabañas, figura clave en la defensa de las causas populares

3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad, subrayando que la inclusión “no es discurso, sino un deber del Estado”

9 de diciembre: Día Internacional contra la Corrupción, reafirmando los principios de no mentir, no robar y no traicionar

10 de diciembre: Día Mundial de los Derechos Humanos

18 de diciembre: Día Internacional del Migrante, enviando un mensaje de apoyo: “No están solas, no están solos”