Con el objetivo de fortalecer la seguridad en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda hizo la entrega de equipo táctico y patrullas a la Policía Municipal de 29 municipios, al mismo tiempo que destacó la baja en la incidencia delictiva en el estado, señalando que Chilpancingo y la Autopista del Sol contarán con más de mil elementos de la Guardia Nacional realizando operativos permanentes.

“Vamos a seguir fortaleciendo a nuestra Policía Estatal y a nuestra Policía Municipal para que cuenten con una identidad institucional sólida, con estándares claros de operación y con las condiciones necesarias para cumplir con su labor con eficacia y dignidad” Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

Guerrero avanza en seguridad con coordinación institucional

Durante la entrega de patrullas en la UNIPOL, la gobernadora señaló que, gracias al trabajo coordinado, Guerrero presentó avances significativos en materia de seguridad, cerrando en 2025 como el mejor año con menor incidencia de homicidios, con solo 72 casos.

“2025 fue el mejor año en seguridad. Diciembre, en particular, fue el mes con el nivel más bajo, con solo 72 homicidios” Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

Guerrero cerró 2025 con su menor incidencia de homicidios y refuerza seguridad con nuevas patrullas (Cortesía)

Salgado Pineda entregó 59 patrullas equipadas a 29 municipios que cumplieron con los procedimientos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; asimismo, se distribuyeron 528 chalecos tácticos y 523 cascos de protección, para fortalecer las capacidades de las fuerzas estatales y municipales.

Entre los municipios beneficiados se encuentran:

Chilpancingo

Acapulco

Iguala

Tlapa

Huitzuco

Zihuatanejo

Tixtla

Eduardo Neri

Durante el evento, Gustavo Alarcón Herrera, alcalde de Chilpancingo, agradeció el apoyo de la gobernadora a nombre de todos los mandatarios que fueron beneficiados con este equipamiento.

Con estas acciones, Guerrero impulsa el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Municipal con el objetivo de regresar la paz al estado y garantizar que la ciudadanía se sienta segura y tranquila.