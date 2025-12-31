Guerrero continúa dando pasos certeros, pues en el último día del 2025, el estado registró cifras históricas de ocupación hotelera, superando niveles registrados previo a la pandemia.

La Secretaría de Turismo aseguró que Acapulco mantiene un 96.1% de ocupación, mientras que el promedio estatal es del 92.2% de ocupación.

Guerrero consolida su recuperación turística con ocupación hotelera histórica

Durante estas fiestas decembrinas, las familias han podido aprovechar la infraestructura, conectividad, ofertas y actividades para toda la familia, acciones que han sido impulsadas por la política turística impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Acapulco rompe récords y confirma su recuperación turística al cierre de 2025 (Cortesía)

La Sectur Estatal, encabezada por Simón Quiñones Orozco, aseguró que uno de los eventos más esperados es la Gala Piromusical que se llevará a cabo en la Bahía Santa Lucía en Acapulco, registrando una ocupación hotelera del 92.2%.

Por otra parte, se explicó que el puerto de Acapulco registra un promedio de ocupación hotelera del 96.1%, mientras que en la Zona Diamante se mantiene con 94.1%, la Zona Dorada con un 97.1% y la Bahía Histórica con un 97.1%.

Finalmente, se dio a conocer que la playa Ixtapa-Zihuatanejo registra una ocupación en hoteles de 91.8%, Taxco reporta un promedio de 56.4% y La Unión registra 84.6% de ocupación hotelera.