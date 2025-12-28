Guerrero continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos preferidos del país. Durante el periodo vacacional de invierno 2025, el estado registra un incremento significativo de visitantes en sus principales centros turísticos.

Las cifras reflejan el posicionamiento de Guerrero como un destino competitivo, con una oferta turística diversificada que impulsa la actividad económica y fortalece la proyección del estado a nivel nacional.

Guerrero consolida su dinamismo turístico rumbo al fin de año

De acuerdo con cifras oficiales, este domingo 28 de diciembre de 2025, la ocupación hotelera promedio en Guerrero alcanzó el 87 por ciento, reflejo del dinamismo turístico que se vive en la entidad durante el cierre de año.

El puerto de Acapulco destacó con una ocupación promedio del 86.9 por ciento, superando la barrera del 80 por ciento. La Dorada registró un 92.5 por ciento, la Bahía Histórica 86.4 por ciento y la zona Diamante 78.3 por ciento.

Guerrero, el Hogar del Sol, registra alta afluencia turística en diciembre. (Cortesía )

Taxco de Alarcón encabezó la lista con 93.8 por ciento, seguido de Ixtapa con 87.5 por ciento, Zihuatanejo con 84.1 por ciento y La Unión con 80.2 por ciento, lo que confirma la preferencia de turistas por la diversidad de destinos que ofrece Guerrero.

Guerrero mantiene una amplia oferta de atractivos turísticos y eventos de gran convocatoria, entre los que destacan conciertos y eventos masivos en la zona Diamante de Acapulco, los cuales han generado una importante concentración de visitantes.

Asimismo, los nuevos miradores Atardecer y Amanecer, recientemente inaugurados en el puerto, se han convertido en puntos emblemáticos tanto para residentes como para turistas, al registrar una alta afluencia de personas que han acudido a disfrutar de los paisajes y a recibir el Año Nuevo 2026 en un ambiente familiar.