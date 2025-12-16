Evelyn Salgado Pineda consolidó a Guerrero como referente nacional en contraloría social y transparencia, al cumplir al 100% las metas de supervisión del programa Fertilizantes para el Bienestar 2025.

Con este resultado, Guerrero se colocó en el primer lugar nacional en la conformación de Comités de Contraloría Social de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), fortaleciendo la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el uso de recursos públicos.

Guerrero presenta resultados del programa Fertilizantes para el Bienestar 2025

Mediante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental se presentaron los resultados finales de las dos etapas de ejecución del programa, en coordinación con la Oficina de Representación de la SADER en Guerrero, encabezada por Gregorio Portillo Mendoza, y con la participación del titular de la dependencia estatal, José Francisco González Sánchez.

Guerrero se consolida como referente nacional en transparencia del programa Fertilizantes para el Bienestar. (Cortesía )

Guerrero destacó a nivel nacional no solo por cumplir la totalidad de las acciones de supervisión, sino también por su carácter pionero, al ser el primer estado del país donde inició el programa Fertilizantes para el Bienestar en 2019.

Actualmente, la entidad recibe el 20% del fertilizante distribuido a nivel nacional, reflejo del respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al campo guerrerense.

Evelyn Salgado impulsa un Guerrero incluyente y transparente en el campo

En materia de inclusión social, Guerrero también ocupa el primer lugar nacional al contar con el mayor número de mujeres integradas al padrón de beneficiarios del programa, fortaleciendo la equidad y el papel de las mujeres en la producción agrícola.

La participación ciudadana y la vigilancia social han sido clave para garantizar el uso transparente de los recursos, asegurar que los apoyos lleguen directamente a quienes más lo necesitan y fortalecer la confianza de las y los productores en los programas federales y estatales.

Las políticas públicas enfocadas en la autosuficiencia alimentaria, el desarrollo sostenible y la reducción de las brechas sociales en Guerrero reflejan el compromiso del gobierno de Evelyn Salgado por impulsar al estado y mantener una gestión transparente.

En total, en Guerrero se entregaron 161 mil 931 toneladas de fertilizante, lo que permitió atender 539 mil 770 hectáreas de siembra en la entidad.