Guerrero consolidó su liderazgo turístico internacional durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, uno de los encuentros más importantes del sector a nivel mundial. En este foro, el estado presentó una amplia oferta turística de sus destinos ancla, así como avances en conectividad aérea, infraestructura y agenda de eventos internacionales.

Asimismo, se dieron a conocer los resultados positivos obtenidos en 2025, particularmente durante la temporada vacacional de diciembre 2025–2026, periodo en el que se registró una alta afluencia de visitantes, fortaleciendo el posicionamiento del destino en mercados internacionales.

Evelyn Salgado impulsa la promoción turística de Guerrero a nivel internacional

La delegación de Guerrero, encabezada por el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, atendió la instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de fortalecer la promoción turística, estrechar vínculos estratégicos y generar alianzas que impulsen el desarrollo económico y social de la entidad, proyectando al Hogar del Sol en los principales mercados internacionales.

En este marco, el titular de Turismo participó en una reunión nacional de secretarias y secretarios de Turismo de México, encabezada por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México y secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto.

Además, estuvieron presentes representantes del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y líderes del sector, con el objetivo de fortalecer la promoción conjunta de los destinos del país.

Guerrero, Hogar del Sol, consolida liderazgo turístico en FITUR 2026. (Cortesía)

Guerrero concreta convenios estratégicos y recibe reconocimientos internacionales

Durante FITUR 2026, Guerrero firmó importantes convenios, entre ellos uno con el Instituto de Turismo Responsable, con el objetivo de trabajar de manera conjunta para que Ixtapa–Zihuatanejo se convierta en el primer destino de playa en México en obtener la certificación internacional Biosphere, que reconoce las buenas prácticas de sostenibilidad ambiental.

Asimismo, la Secretaría de Turismo de Guerrero recibió un reconocimiento por la promoción de la marca “Guerrero, Hogar del Sol”, otorgado por la Asociación Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Turísticos (ASICOTUR), destacando su estrategia de difusión, posicionamiento internacional y enfoque sustentable.

También se firmó un convenio con ISTO Américas para fortalecer el turismo comunitario en el estado, impulsando un modelo de desarrollo incluyente y sostenible.

Durante el segundo día de actividades, se formalizó un convenio de colaboración con PriceTravel, representada por su director de Operaciones, Rafael Durand, para fortalecer la comercialización turística del estado e incrementar la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

En esta jornada, Guerrero presentó eventos deportivos de talla internacional como:

Acapulco, la Playa del Futbol

Ratificación del torneo GNP México Major Premier Padel

Presentación de Hyrox Acapulco

Guerrero fortalece conectividad aérea y promoción cultural

Como parte del fortalecimiento de la conectividad aérea, el secretario de Turismo sostuvo una reunión con directivos de Volaris, y se anunció oficialmente el regreso de la ruta Cancún–Acapulco, operada por Viva, a partir de abril de 2026, con dos frecuencias semanales.

Además, se presentaron productos turísticos como la Ruta del Café en Atoyac de Álvarez y la Ruta de los Tres Méxicos, integrada por Ixcateopan de Cuauhtémoc, Taxco e Iguala, resaltando la riqueza gastronómica, cultural, natural e histórica del estado.

En el ámbito cultural, se realizó una pasarela del Maestro Joyero de Plata Daniel Espinosa, quien exhibió piezas representativas del arte y la tradición de Taxco, Pueblo Mágico de Guerrero.

Otro momento relevante fue la firma de un convenio entre autoridades de Ixtapa–Zihuatanejo, la Secretaría de Turismo estatal y la empresa Select Aviation, para impulsar la promoción internacional del binomio de playa en los mercados de España y Portugal.

Durante el tercer día de actividades, la secretaria de Turismo federal y el secretario de Turismo de Guerrero extendieron la invitación a los asistentes de FITUR para participar en un evento histórico: la 50ª edición del Tianguis Turístico, que regresará a su lugar de origen, Acapulco, consolidando al destino como un símbolo del turismo nacional.

Como resultado de su destacada participación, Guerrero, Hogar del Sol, fue reconocido con 15 premios y distinciones otorgados por asociaciones, medios especializados y organismos internacionales como FIPETUR, Revista Aire Libre, ASICOTUR, Mexicanos por España (MxE) y Premios Excelencias, reafirmando su liderazgo y proyección turística a nivel global.