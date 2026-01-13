Durante una conferencia, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio a conocer los resultados de la Temporada Vacacional de Invierno 2025, donde aseguró que se obtuvo una derrama económica superior a las temporadas anteriores.

Acompañada por el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, la mandataria aseguró que “El Hogar del Sol”, con estos resultados, se posiciona como potencia turística en el país.

Vacaciones de invierno dejan derrama económica de más de 6 millones de pesos en Guerrero

Durante su mensaje, la gobernadora explicó que durante la temporada de invierno 2025 se registró una afluencia de más de 852 mil visitantes nacionales e internacionales, dejando una derrama económica de 6 mil 855 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 76.6%, cifras que superan al 2024.

Asimismo, detalló que del 20 de diciembre al 11 de enero, se registró una ocupación hotelera superior al 90% los días 31 de diciembre y del 1 al 3 de enero.

Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo lideran la derrama económica

De acuerdo con Salgado Pineda, Acapulco recibió a más de 497 mil turistas, dejando una derrama económica de alrededor de 4 mil millones de pesos, con una ocupación hotelera del 77%.

Mientras que Ixtapa-Zihuatanejo registró la llegada de 232 mil turistas, con una derrama de casi 2 mil millones de pesos y una ocupación hotelera cercana al 80%.

Temporada Vacacional de Invierno 2025 deja derrama histórica en Guerrero (Cortesía)

Por su parte, Taxco de Alarcón registró 97 mil visitantes, dejando una derrama económica de más de 583 millones de pesos y una ocupación hotelera de más del 50.8%.

Mientras que el municipio de La Unión reportó una afluencia de 25 mil 498 turistas, con una derrama de 328 millones de pesos y una ocupación promedio del 66%.

Guerrero se consolida como potencia turística nacional

La gobernadora aseguró que con estas cifras, Guerrero se posiciona como potencia turística del país, pues durante el 2025 se registró una derrama económica anual superior a los 46 mil millones de pesos y 6.6 millones de turistas, el 89.5% más que el 2024. Asimismo, subrayó que el estado continuará impulsando el turismo con eventos turísticos como la Gala de Pirotecnia a fin de año.

Por su parte, Simón Quiñones explicó que durante el 2025 se desarrolló una agenda turística con más de 300 eventos en todo el estado, asegurando que en Acapulco se ocuparon más de 3 millones de cuartos-noche, además de que Taxco superó el millón de visitantes en el año.

Temporada Vacacional de Invierno 2025 deja derrama histórica en Guerrero (Cortesía)

Mientras que en materia de conectividad, Guerrero se prepara para la apertura de tres nuevas rutas aéreas, fortaleciendo la llegada de turistas por aire, mientras que en el segmento de cruceros, Acapulco y Zihuatanejo recibieron 16 navíos con más de 30 mil 550 cruceristas, superando las cifras del 2024.

Finalmente, Evelyn Salgado dio a conocer que Guerrero participará en la FITUR 2026 y en el Tianguis Turístico, del 27 al 30 de abril, con la meta de que 2026 sea otro año de récords para el sector.