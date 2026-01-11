Guerrero concluyó el periodo vacacional de invierno 2025–2026 con resultados favorables en materia turística, al registrar una sólida ocupación hotelera y una importante afluencia de visitantes.

De acuerdo con el reporte oficial de la Sectur Estatal, el hogar del sol alcanzó el domingo 11 de enero de 2026 un promedio general de 73.7 por ciento de ocupación, reflejo del posicionamiento turístico de la entidad y de la confianza de los visitantes nacionales.

Ixtapa y Acapulco lideran la ocupación hotelera en Guerrero

El secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, destacó que el comportamiento positivo registrado durante el último fin de semana vacacional contribuye al fortalecimiento de la actividad económica y consolida el proceso de recuperación turística del estado.

Los niveles de ocupación hotelera por destino fueron los siguientes:

Ixtapa: 80%

Acapulco: 76.1% promedio

Zona Dorada: 83.0%

Bahía Histórica: 73.7%

Zona Diamante: 66.4%

Zihuatanejo: 56.4%

La Unión: 55.1%

Taxco de Alarcón: 43.4%

La alta afluencia turística generó una derrama económica relevante para el sector, beneficiando directamente a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios, quienes calificaron el cierre de temporada como positivo para la actividad económica local.

Guerrero cierra vacaciones de invierno con alta ocupación hotelera. (Cortesía)

De cara a los primeros meses de 2026, el Hogar del Sol continúan preparándose para recibir más visitantes, con una agenda de eventos de talla nacional e internacional que permitirá mantener el flujo turístico y reforzar el posicionamiento de Guerrero como uno de los principales destinos del país.