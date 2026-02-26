La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la clausura del curso de formación inicial para aspirantes a policía de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en la Universidad Policial de Guerrero (UNIPOL), un paso estratégico en la consolidación de la paz y el fortalecimiento institucional de la entidad.

Durante el evento, la mandataria estatal realizó una entrega de más de 10 mil piezas de uniformes y equipo táctico, además de inaugurar un nuevo edificio de pernocta. Estas acciones representan una inversión total superior a los 98 millones de pesos, destinados a dignificar la labor de las fuerzas de seguridad.

Evelyn Salgado convoca a nuevos policías a servir con lealtad y compromiso

Acompañada por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Ledesma Osuna, la gobernadora clausuró formalmente el curso en el que egresaron 80 nuevos elementos (39 mujeres y 41 hombres).

Las y los graduados concluyeron una preparación integral que abarcó formación física, técnica y académica, con un enfoque prioritario en el respeto absoluto a los derechos humanos y la disciplina operativa.

Evelyn Salgado Pineda hizo un llamado a los nuevos policías para que desempeñen sus funciones sin olvidar sus raíces ni sus principios, además de actuar con lealtad y compromiso hacia Guerrero.

Por su parte, el policía Marino Nava González, en representación de su generación, aseguró que cuentan con una preparación sólida para contribuir a la paz del estado “No le fallaremos gobernadora”.

Evelyn Salgado entrega equipo táctico y encabeza graduación de 80 policías en Guerrero. (Cortesía)

Evelyn Salgado dignifica a la Policía Estatal con infraestructura y equipamiento

Como parte de la mejora en las condiciones laborales, la gobernadora inauguró un nuevo edificio de pernocta con una inversión cercana a los 40 millones de pesos. Este inmueble tiene capacidad para albergar hasta 648 elementos operativos y cuenta con dormitorios equipados, servicios médicos, dentales y depósito de armamento.

A esta infraestructura se sumó el fortalecimiento operativo mediante la entrega de:

343 chalecos balísticos y cascos de protección (8.1 MDP).

9 mil 256 uniformes operativos completos con garantía de durabilidad (50.9 MDP).

La gobernadora subrayó que esta inversión de 98 millones de pesos se traduce en mejores prestaciones y capacitación constante para quienes protegen a las familias guerrerenses.

El secretario Daniel Ledesma Osuna reconoció que, bajo el liderazgo de Evelyn Salgado, la profesionalización policial se ha consolidado como una política pública prioritaria desde el inicio de la administración.

Al evento asistieron representantes de los poderes Legislativo y Judicial, mandos de la Guardia Nacional y de la 35 Zona Militar, reafirmando la coordinación institucional en materia de seguridad.