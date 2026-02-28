La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó en Acapulco la entrega de beneficios directos de los programas Acciones Emergentes y Apoyos Productivos para el Bienestar.

Desde las instalaciones del CICI Renacimiento, y ante habitantes de colonias como la Zapata, Jardín Palmas, Lirios y Jardín Azteca, la mandataria estatal destacó que su administración trabaja para empoderar a las familias.

No se trata solamente de dar un apoyo, se trata de generar oportunidades; de que ustedes, con lo que saben hacer, tengan las herramientas y lo hagan. Evelyn Salgado, Gobernadora de Guerrero.

Evelyn Salgado fortalece la política social con incremento presupuestal para 2026

La jefa del Ejecutivo estatal subrayó que la política social de su gobierno prioriza a los sectores más vulnerables. En ese sentido, detalló que el programa de Acciones Emergentes, que ofrece apoyo inmediato y sin intermediarios para el mejoramiento de vivienda, pasará de un presupuesto de 2 millones de pesos en 2025 a 5 millones de pesos en 2026.

Asimismo, para el programa de Apoyos Productivos para el Bienestar, se anunció una inversión superior a los 9 millones 120 mil pesos para este año, con el objetivo de aumentar la capacidad de atención a los emprendedores guerrerenses.

Por su parte, el secretario del Bienestar en la entidad, Pablo Gordillo, resaltó que estas acciones tienen un impacto directo en el ingreso familiar y son el resultado de una estrategia práctica y coordinada.

Desde la Secretaría de Bienestar, hemos seguido la instrucción de fortalecer estos programas con orden, seguimiento y coordinación, para que cada apoyo llegue con claridad, sin intermediarios y con un sentido útil para la vida diaria de nuestras queridas familias. Pablo Gordillo, secretario del Bienestar en Guerrero.

Emprendedores de Acapulco reconocen respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado

Durante el evento, la gobernadora entregó equipamiento para diversos proyectos productivos, incluyendo salones de uñas, barberías, panaderías, carpinterías y puestos de antojitos, permitiendo que más familias inicien o fortalezcan su propio negocio.

A nombre de las y los beneficiarios, Yuri Esbeidi Cisneros Garibo agradeció la sensibilidad de la mandataria para atender las peticiones de la gente de Acapulco.

Usted es una mujer de compromiso y trabajo; estamos agradecidos por estar cerca de nuestras necesidades. Aquí en Acapulco sabemos que contamos con una gobernadora que siempre está para apoyarnos. Yuri Esbeidi Cisneros, representante de los beneficiarios.

En la entrega estuvieron presentes la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, así como autoridades del Congreso Local y del gabinete estatal, quienes respaldaron esta estrategia que dignifica la vivienda y fomenta el autoempleo en la región.