La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, junto al delegado de los Programas para el Bienestar en la entidad, Iván Hernández Díaz, exhortó a mujeres de 60 a 64 años y a personas adultas mayores de 65 años y más a inscribirse en los programas Mujeres Bienestar y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Las incorporaciones iniciaron el 16 de febrero y concluirán el 22 de febrero de 2026, a través de módulos instalados en los 85 municipios del estado, con el objetivo de fortalecer la política social y ampliar la cobertura de apoyos en Guerrero.

Más de 408 mil adultos mayores reciben Pensión para el Bienestar en Guerrero

Evelyn Salgado informó que 408 mil 680 guerrerenses de 65 años y más son beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, quienes reciben un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos, lo que representa una inversión anual superior a 2 mil 533 millones de pesos.

La mandataria subrayó que el trámite es gratuito y sin intermediarios. Las personas interesadas deberán presentar:

INE vigente

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Número telefónico de contacto

El programa Mujeres Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dirigido a mujeres de 60 a 64 años y otorga un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales.

En Guerrero, más de 82 mil mujeres ya reciben este beneficio, con una inversión superior a 256 millones de pesos cada bimestre, lo que equivale a más de mil 538 millones de pesos anuales, destacó la gobernadora.

Las autoridades estatales y federales coincidieron en que estos programas representan un reconocimiento al esfuerzo de mujeres y adultos mayores que han sostenido a sus familias y contribuyen al bienestar social.

Por su parte, el delegado Iván Hernández Díaz reconoció el impulso de la gobernadora y reiteró que la meta es clara: que nadie se quede fuera de los programas para el Bienestar.