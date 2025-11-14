La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que se han invertido 117 millones de pesos en lo que va de su administración para fortalecer la obra pública en el Valle del Ocotito, beneficiando a los habitantes de Renacimiento Agua Hernández, Tlahuizapa, Coacoyulillo, Ocotito y Dos Caminos.

Para nosotros no existen comunidades pequeñas; no solo vamos a los municipios, vamos a atender a las comunidades. Todas y cada una de las acciones de este gobierno tienen que llegar hasta el último rincón del estado. Esta transformación se construye con el pueblo de Guerrero. Evelyn Salgado

Evelyn Salgado realiza gira de trabajo en comunidades de Chilpancingo

Evelyn Salgado sostuvo un encuentro con habitantes de Renacimiento Agua Hernández, donde atendió demandas y presentó los proyectos de rehabilitación de caminos destinados a mejorar las condiciones de vida, salud y movilidad de la población.

Destacó que ya se concluyó la rehabilitación de un camino solicitado durante años y que continúa el avance en el eje carretero hacia Jaleaca de Catalán. Además, informó que se trabaja en tres puentes autorizados por la SICT en Carrizal de Pinzón.

En Coacoyulillo, donde fue recibida con entusiasmo, la gobernadora informó que continúan las pavimentaciones de los caminos Ocotito–Tlahuizapa y Coacoyulillo–Jaleaca de Catalán, ejecutadas en tres etapas.

La rehabilitación del tramo Tlahuizapa–Coacoyulillo contempla una inversión de 1.4 millones de pesos destinados a muros de contención, atención a socavones y bacheo, a través de la CICAEG.

Evelyn Salgado invierte más de 117 MDP en la Sierra de Chilpancingo. (Cortesía )

Además, anunció la construcción de la Unidad Deportiva de Coacoyulillo, proyectada en el presupuesto 2026, así como el inicio de la primera etapa del Puente Caracol, con una inversión de 13 millones de pesos. También adelantó que solicitará a la SICT y a la CFE la incorporación del programa “Internet para Todos” en la localidad.

En Tlahuizapa, la gobernadora anunció nuevas obras en materia de salud, infraestructura educativa, agua potable y programas de obra social.

Más tarde, en el pueblo del Ocotito, informó sobre la construcción de la primera etapa del mercado municipal, que forma parte de una inversión histórica de 67 millones de pesos acumulada en obra pública durante los primeros cuatro años de su gobierno.

La gira concluyó en Dos Caminos, donde Evelyn Salgado anunció la construcción de una nueva Unidad Deportiva y reconoció a la familia Leyva Muñoz, en especial a la señora Clautila Leyva González, por la donación del predio donde se edificarán canchas de futbol y basquetbol, aulas de usos múltiples, juegos infantiles y espacios dignos para las familias.

Durante el recorrido participó el Sistema DIF Guerrero, entregando despensas y regalos a niñas y niños.

En esta jornada estuvo presente el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; así como los titulares de CICAEG, Martín Vega González; de IGIFE, Benjamín Guinto Nava; de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; y el titular de CAPASEG, Facundo Gastélum Félix.