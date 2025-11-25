Evelyn Salgado Pineda encabezó el inicio de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, donde firmó con firmeza que en Guerrero no se acepta ninguna forma de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.

Desde la Casa del Pueblo, la mandataria anunció que el próximo miércoles presentará en Tlapa el Violentómetro traducido a las cuatro lenguas originarias de La Montaña, con el objetivo de garantizar que todas las niñas y mujeres puedan conocer sus derechos sin barreras lingüísticas.

Evelyn Salgado anuncia avances y programas para proteger a las mujeres guerrerenses

Bajo el lema “Todas y todos contra la violencia hacia la mujer”, Evelyn Salgado encabezó una Feria de Servicios con más de 15 dependencias estatales enfocadas en promover derechos, atención y acompañamiento para mujeres.

Violentómetro llegará traducido a lenguas originarias para garantizar que mujeres conozcan sus derechos sin barreras (Cortesía)

Destacó que durante su administración se ha fortalecido la prevención, la atención y la justicia con programas como:

Tarjeta Violeta, que beneficia a más de 23 mil mujeres con apoyo para impulsar su autonomía económica.

Protocolo Violeta, con una tasa de éxito del 93% en la localización de mujeres reportadas como desaparecidas al 911.

La estrategia contra los matrimonios forzados en La Montaña y Costa Chica.

El impulso a las Leyes Ingrid y Camila, que refuerzan la protección legal de niñas y mujeres.

Durante el evento se realizó la firma de compromisos y acciones permanentes por la igualdad y la erradicación de la violencia, con la participación de autoridades estatales, municipales, electorales, del Poder Judicial y organismos de derechos humanos.

La gobernadora reiteró que el objetivo es fortalecer la prevención, mejorar los mecanismos de atención y garantizar acceso real a la justicia para todas las mujeres guerrerenses.