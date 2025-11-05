Como parte de las estrategias de Evelyn Salgado Pineda para fortalecer el sector salud en Guerrero, se hizo la entrega de equipamiento especializado con una inversión superior a los 14.6 millones de pesos.

Los recursos han sido destinados para fortalecer áreas de Copriseg, jurisdicciones sanitarias, medicina transfusional, laboratorio estatal y vectores.

Guerrero mejora su atención médica

Durante el evento, la gobernadora de Guerrero destacó que mejorar la atención a la salud pública es parte primordial de su administración, por lo que se han destinado recursos permanentes para mejorar los servicios.

Gobierno de Guerrero hace inversión de más de 14 MDP en sector salud (Cortesía)

Asimismo, señaló que se han fortalecido áreas como la vigilancia sanitaria y la prevención de enfermedades mediante la dotación de maquinaria, equipo especializado y herramienta operativa.

Por otra parte, Evelyn Salgado hizo la entrega simbólica de:

Bombas aspersoras

Computadoras

Aires acondicionados

Vehículos

Nebulizadores

Kits entomológicos

Material administrativo

Plaguicidas en diferentes presentaciones

Guerrero disminuye casos de dengue

La mandataria durante su mensaje resaltó la importancia de garantizar que todo el personal cuente con lo necesario para trabajar de la mejor manera. Asimismo, destacó que las brigadas de vectores lograron reducir un 95% los casos de dengue, gracias a las campañas de prevención y fumigación.

Finalmente, el director nacional de Vectores, Fabián Correa Morales, reconoció que esta reducción habla del compromiso del gobierno por la salud de su población, señalando que el promedio nacional es de 85%.