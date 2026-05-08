La gobernadora Evelyn Salgado Pineda instaló la Comisión Permanente de Análisis Meteorológico para fortalecer el seguimiento climático con información precisa, ampliar la capacidad de análisis y anticipar la toma de decisiones ante fenómenos naturales que representen riesgos para la población.

Con esta estrategia, Guerrero busca colocarse a la vanguardia en materia de Protección Civil frente a la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026.

Evelyn Salgado refuerza estrategias de prevención ante temporada de ciclones en Guerrero

Evelyn Salgado destacó la importancia de fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales, con el objetivo de proteger a la población guerrerense.

La mandataria estatal señaló que la Comisión Permanente de Análisis Meteorológico permitirá mantener un monitoreo constante como mecanismo de coordinación, prevención y alerta en todo el estado.

Asimismo, reiteró que uno de los principales objetivos es consolidar una cultura de Protección Civil en cada región, comunidad y municipio de Guerrero.

Las autoridades informaron que para esta temporada se prevé la formación de entre 18 y 21 fenómenos hidrometeorológicos en el Océano Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían alcanzar categorías de gran intensidad.

En el Océano Atlántico se estima la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales.

Guerrero implementa acciones preventivas para reducir riesgos por lluvias y ciclones

El director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado, Facundo Gastélum Félix, informó que, por instrucciones de Evelyn Salgado, se realizaron trabajos de mantenimiento al drenaje sanitario en ciudades como:

Acapulco

Chilpancingo

Iguala

Cutzamala de Pinzón

Estas acciones representan una inversión superior a los 7 millones de pesos y benefician a más de 123 mil habitantes, con el objetivo de reducir riesgos de inundaciones.

Guerrero refuerza prevención por temporada de ciclones 2026 con nueva Comisión Meteorológica. (Cortesía)

Durante la sesión, el subsecretario de Protección y Prevención de Riesgos, Ricardo Ramírez Ibarra, presentó el Plan General de Operaciones para Riesgos Hidrometeorológicos 2026, el cual contempla capacitaciones, talleres, foros e intervenciones en zonas de riesgo para fortalecer la prevención.

También se dio a conocer el reporte de incendios forestales 2026, en el que se contabilizan 130 siniestros y una afectación superior a 31 mil hectáreas, además de más de 10 mil 800 jornales destinados a labores de combate.

Por su parte, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, señaló que se mantiene trabajo permanente en territorio para intervenir zonas vulnerables y fortalecer la capacidad de respuesta del estado.

En tanto, el meteorólogo Fermín Damián Adame advirtió que este año se espera una temporada de lluvias con mayor abundancia de agua, principalmente durante agosto, septiembre y octubre.

Ante ello, Evelyn Salgado llamó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar la difusión de noticias falsas e implementar medidas preventivas como identificar refugios temporales y elaborar planes familiares de emergencia.