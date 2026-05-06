Evelyn Salgado Pineda reconoció al sector de la construcción durante la conmemoración del Día de la Santa Cruz, donde subrayó que su administración mantiene como eje el desarrollo urbano sustentable, seguro y con justicia social en Guerrero.

Desde la Sala de la República de Casa Guerrero, la mandataria recordó que durante años el crecimiento del estado se realizó sin herramientas adecuadas, por lo que su gobierno impulsa la actualización de mecanismos en la obra pública, bajo una visión de planeación a largo plazo.

Evelyn Salgado fortalece ordenamiento territorial y desarrollo sustentable

La gobernadora enfatizó que su administración promueve una política de ordenamiento territorial con participación y responsabilidad, orientada a planear el crecimiento de las comunidades y consolidar un desarrollo ordenado, seguro y sostenible.

Reconoció además al sector de la construcción como un aliado estratégico, destacando la labor de albañiles, ingenieros, arquitectos y trabajadores de obra, quienes contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias guerrerenses.

En este marco, entregó reconocimientos a servidores públicos por el cumplimiento de objetivos institucionales y reiteró que la obra pública tiene un enfoque social, priorizando a las zonas históricamente rezagadas.

Evelyn Salgado fortalece desarrollo sustentable y construcción en Guerrero. (Cortesía)

Obra pública con enfoque social llega a todas las regiones de Guerrero

La mandataria resaltó que su gobierno impulsa proyectos en las ocho regiones del estado, enfocados en mejorar la conectividad, fortalecer servicios básicos y rehabilitar espacios públicos.

Subrayó que estas acciones buscan dignificar entornos comunitarios y llevar infraestructura a comunidades de la sierra, la montaña, la costa y la Tierra Caliente, colocando a las personas en el centro de las decisiones.

Durante el encuentro, también se realizó una misa como parte de la tradición del sector constructor, con la participación de representantes de colegios de profesionistas, cámaras empresariales y asociaciones del ramo.

Evelyn Salgado fortalece desarrollo sustentable y construcción en Guerrero. (Cortesía)

Evelyn Salgado reiteró que construir bienestar implica no solo ejecutar obras, sino planear el desarrollo con responsabilidad y visión de futuro, asegurando beneficios duraderos para la población.

Finalmente, sostuvo que las acciones emprendidas hoy buscan sentar bases sólidas para las próximas generaciones, mediante un modelo de crecimiento que combine infraestructura, ordenamiento territorial y justicia social.