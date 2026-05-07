Evelyn Salgado Pineda encabezó en Guerrero el Primer Simulacro Nacional 2026, realizado simultáneamente en todo el país bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la Costa Grande.

El ejercicio estuvo orientado a mejorar la capacidad de reacción ante emergencias de este tipo. La mandataria estatal destacó que la prevención salva vidas y resaltó la importancia de que la ciudadanía conozca cómo actuar y a dónde acudir en caso de un sismo.

Además, señaló que la alerta sísmica sonó en los teléfonos celulares para reforzar la respuesta inmediata de la población ante una situación de riesgo.

Instituciones públicas y ciudadanía participan en Simulacro Nacional 2026 en Guerrero

La actividad fue convocada por la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, involucrando a instituciones públicas, privadas y ciudadanía para evaluar la coordinación interinstitucional y la eficacia de los protocolos de actuación.

Evelyn Salgado encabezó el ejercicio en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG), en Chilpancingo, donde se logró evacuar en dos minutos a 214 trabajadores y 60 pacientes, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Nacional y otras corporaciones de auxilio.

Durante el simulacro, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, explicó que el escenario contempló un sismo con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre los municipios de Petatlán y Coyuca de Benítez, con una profundidad de 18 kilómetros y características de falla inversa de bajo ángulo.

El ejercicio consideró posibles afectaciones en viviendas, infraestructura, edificios históricos e instalaciones estratégicas para medir la capacidad de respuesta de las autoridades.

La mandataria estatal destacó que participaron los 85 ayuntamientos de Guerrero, además de un despliegue de 15 mil 633 elementos operativos, 743 vehículos, 17 aeronaves y 28 embarcaciones.

Evelyn Salgado fortalece cultura de prevención con Simulacro Nacional 2026. (Cortesía)

Guerrero fortalece capacidad de respuesta médica y operativa ante emergencias

Asimismo, se contempló la disponibilidad de 2 mil 426 camas hospitalarias, 6 mil 490 inmuebles de respuesta, la participación de mil 688 edificios gubernamentales y un total de 22 mil 715 servidores públicos que se sumaron al ejercicio preventivo.

También participaron autoridades federales, municipios, iniciativa privada, sector social y colegios de ingenieros, arquitectos, constructores y urbanistas, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y promover planes familiares de autoprotección.

En el simulacro estuvieron presentes la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandro Carabias Icaza; y la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda.

Finalmente, Evelyn Salgado llamó a continuar fortaleciendo la cultura de la prevención en todos los municipios del estado, al recordar que Guerrero se encuentra en una zona sísmica donde la preparación resulta fundamental.