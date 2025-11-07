En representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur Guerrero), Simón Quiñones Orozco, asistió a la inauguración del vuelo directo Guadalajara–Zihuatanejo de Volaris, que operará los lunes, miércoles, viernes y domingo.

Durante el evento, Quiñones Orozco reconoció el impulso de la mandataria estatal y del sector privado para fortalecer la conectividad aérea, destacando que esta nueva ruta impulsará el turismo y fortalecerá la economía de Jalisco y Guerrero.

Evelyn Salgado impulsa la conectividad aérea de Acapulco y Zihuatanejo

Con el objetivo de posicionar al Hogar del Sol como un referente nacional e internacional, el gobierno de Evelyn Salgado continúa ampliando las rutas aéreas en los principales destinos turísticos de la entidad.

Posteriormente, el funcionario estatal participó en la inauguración del vuelo directo Monterrey–Acapulco de Viva Aerobus, con frecuencias los lunes y viernes. A nombre de la gobernadora, celebró el inicio de operaciones de esta ruta, que une dos destinos estratégicos y refuerza la colaboración entre ambos estados.

Evelyn Salgado impulsa la conectividad turística de Acapulco y Zihuatanejo. (Cortesía )

Además, el viernes 7 de noviembre se anunció la próxima apertura del vuelo directo Querétaro–Acapulco de Transportes Aéreos Regionales (TAR), que iniciará operaciones el 4 de diciembre con dos frecuencias semanales, los jueves y domingos.

Quiñones Orozco agradeció la coordinación con las autoridades de Querétaro y con TAR México, destacando que esta nueva alianza impulsa el desarrollo de Acapulco y fortalece su proyección turística.

Evelyn Salgado logra avances en conectividad marítima

En materia de conectividad marítima, el secretario de Turismo acompañó a la gobernadora Evelyn Salgado durante la visita de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA) en Acapulco.

Durante el encuentro se presentaron avances en seguridad, promoción, infraestructura y atención a visitantes, en coordinación con autoridades federales.

También se resaltó la modernización del puerto de Acapulco, como parte de la estrategia conjunta entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado para fortalecer la presencia del destino en el segmento internacional de cruceros.

Este viernes arribó al puerto el crucero MS Regatta, de la naviera Oceania Cruises, procedente de Cabo San Lucas, con más de 900 pasajeros a bordo, quienes fueron recibidos con la calidez que distingue a los prestadores de servicios turísticos guerrerenses.

Este arribo representa una importante derrama económica y promoción turística para el estado.

Con estas acciones, el Gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, reafirma su compromiso de consolidar al Hogar del Sol como un destino competitivo, con mejor conectividad, servicios de calidad y experiencias únicas para sus visitantes.