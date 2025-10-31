La gobernadora Evelyn Salgado inauguró la cancha de Futbol 7 de la Escuela Normal Urbana “Rafael Ramírez” en Chilpancingo, donde informó que su administración ha destinado más de 422 millones de pesos para fortalecer la infraestructura educativa en la región Centro.

Salgado Pineda destacó que esta inversión ha permitido mejorar espacios escolares y elevar la calidad educativa, beneficiando a más de 32 mil estudiantes.

Lo mejor que podemos hacer es invertir en educación, es el único camino que existe para la paz, el desarrollo y el bienestar de Guerrero. Evelyn Salgado

Evelyn Salgado impulsa infraestructura escolar en Chilpancingo

La mandataria explicó que, a través del IGIFE, 73 escuelas de Chilpancingo han sido rehabilitadas entre 2021 y 2025, con una inversión superior a 184 millones de pesos, beneficiando a 17 mil 548 alumnos de todos los niveles educativos.

Durante el evento, Salgado inauguró una cancha de Futbol 7 con pasto sintético en la Normal “Rafael Ramírez”, obra en la que se invirtieron 4.5 millones de pesos.

La transformación solo tiene sentido cuando se transforma en justicia social, cuando se pone al servicio de quienes forman a nuestros estudiantes y cuando a materializa en justicia para el personal docente. La educación es la base para transformar Guerrero. Evelyn Salgado

La gobernadora realizó la patada inaugural del nuevo espacio deportivo, el cual promoverá el sano esparcimiento y la activación física entre estudiantes normalistas.

Evelyn Salgado hace inversión histórica en escuelas de la región Centro. (Cortesía )

Al evento asistieron la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el director del IGIFE, Benjamín Guinto Nava; el director de la institución, Alfredo Bartolo López; así como los diputados Pánfilo Sánchez Almazán y Héctor Suárez Basurto.