Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, inauguró el Centro Estatal de Servicios en Acapulco, con el objetivo de concentrar diversas dependencias del gobierno estatal para acercar trámites y atención ciudadana, mejorando la eficiencia administrativa y generar ahorros en el gasto público.

Durante la apertura, la mandataria afirmó que este proyecto refleja una visión de gobierno con sentido social y humano, enfocada en convertir la infraestructura en un verdadero instrumento de bienestar social.

“Ya no queremos que las familias tengan que dar vueltas de un lugar y otro, queremos que encuentren aquí un gobierno eficiente, cercano y con sentido social. Yo estoy segura que esta apertura y esta nueva dinámica de tener varias dependencias en este lugar, va a favorecer mucho, sobre todo, a las y los acapulqueños” Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

Centro Estatal de Servicios concentrará más de mil trabajadores

El inmueble se encuentra ubicado donde estaba en reconocido edificio inteligente, el cual fue rehabilitado para albergar a más de mil 320 trabajadores de dependencias estatales y federales, como:

Secretaría de Finanzas y Administración

Secretaría de la Mujer

Secretaría de Turismo

Acabús

Registro Público de la Propiedad

C5

Con esta estrategia, el gobierno se ahorró más de 12 millones de pesos anuales por rentas y servicios generales, los cuales serán destinados para mejorar la infraestructura y en los programas sociales.

Más de mil 300 trabajadores estatales y federales laborarán en el nuevo Centro Estatal de Servicios. (Cortesía)

Por su parte, Laura Verónica Cervantes Hernández, directora del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia, reconoció el liderazgo de la gobernadora y afirmó que el nuevo espacio fortalece las condiciones laborales y mejora la atención a la ciudadanía.

“Admiramos profundamente su incansable trabajo, su visión y liderazgo, que, sin lugar a dudas, continúan impulsando con firmeza y ahínco la transformación de nuestro estado de Guerrero, mostrando con ello un gran paso para el desarrollo y el bienestar de las y los guerrerenses” Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

Tras cortar el listón, Evelyn Salgado recorrió las instalaciones acompañada por Simón Quiñones Orozco, secretario de Turismo, Sergio Sagaón Aguilar, director del C5 y más representantes de las dependencias.