Las estrategias de Evelyn Salgado impulsaron un fin de semana lleno de color, tradición y turismo en Guerrero. Miles de visitantes nacionales y extranjeros recorrieron desde las playas de Acapulco hasta las calles empedradas de Taxco.

La agenda incluyó una amplia oferta de hospedaje, gastronomía, arte, cultura y naturaleza, consolidando al estado como el verdadero Hogar del Sol.

Estrategias de Evelyn Salgado fortalecen el turismo

La entidad registró este domingo una ocupación hotelera general de 64.9%, gracias a las acciones impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través de la Secretaría de Turismo Estatal, que dirige Simón Quiñones Orozco, y en coordinación con el sector privado.

En Acapulco, la ocupación promedio fue de 57.6%, con la Zona Dorada al 75.9%, la Bahía Histórica al 49.7% y la Zona Diamante al 32.1%. Mientras tanto, Ixtapa-Zihuatanejo alcanzó 83.9%, Taxco 62.2% y La Unión 43.6%.

La agenda turística incluyó eventos deportivos y culturales. En Acapulco se realizaron la Carrera Galerías Acapulco 5K 2025 y el Circuito Running OEM, reuniendo a deportistas y familias de Morelos y Ciudad de México.

En Taxco de Alarcón, el arte y la tradición se hicieron presentes con el monumental “Catrín Platero”, inaugurado la noche del sábado en la Plaza Borda, al pie de la majestuosa parroquia de Santa Prisca.

El turismo en Guerrero sigue creciendo bajo el gobierno de Evelyn Salgado. (Cortesía )

Iluminada con luces alusivas al Día de los Fieles Difuntos, la plaza ofreció un espectáculo visual que combina el esplendor de la plata con el color del cempasúchil.

El “Catrín Platero” no solo honra a quienes dan vida al arte orfebre de Taxco, sino que se consolida como un nuevo ícono turístico y cultural que atraerá a miles de visitantes durante esta temporada de Día de Muertos.