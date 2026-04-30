León, Guanajuato, sigue dando pasos importantes en la atracción de eventos masivos, pues se dio a conocer que “La Capital del Deporte” volverá a ser sede de la FIBA AmeriCup U18 2026, evento que reúne lo mejor del básquetbol de todo el continente.

Del 1 al 7 de junio, el Domo de la Feria contará con duelos de las selecciones juveniles de Argentina, Brasil, Canadá, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos y México. Durante las competencias, los equipos buscan el título y cuatro boletos a la Copa del Mundo FIBA Sub-19 varonil.

León se consolida como sede internacional con la FIBA AmeriCup U18 2026

El equipo de Estados Unidos se ha posicionado como el máximo referente del torneo, con 12 campeonatos en su palmarés, incluidos los más recientes de 2022 y 2024. Además, Puerto Rico y Argentina también han sido las únicas en romper su dominio en la competencia.

León se consolida como sede clave del básquetbol internacional (cortesía)

El formato del torneo contempla dos grupos de cuatro equipos; los mejores de cada sector avanzarán a las semifinales, mientras que el resto disputará partidos para definir su posición final.

Uno de los principales atractivos del campeonato es que los cuatro primeros lugares obtendrán su clasificación a la Copa del Mundo FIBA Sub-19 varonil, programada para 2027 en Pardubice.

León se consolida como sede clave del básquetbol internacional (cortesía)

León ha sido sede de eventos internacionales en los últimos años, consolidándose como un punto clave para el desarrollo del deporte en México. En el 2023 llegó el FIBA Women’s AmeriCup 2023, donde se coronó Brasil, y en el 2025 recibió el FIBA 3x3 AmeriCup 2025.

Con la realización de la FIBA AmeriCup U18 2026, la ciudad reafirma su papel como sede de competencias internacionales y como plataforma para proyectar a nuevas generaciones del baloncesto en el continente.