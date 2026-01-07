Dalila Medina Acosta, agente de la Guardia Nacional, fue encontrada muerta en las instalaciones de la gUardia Nacional de Acapulco, Guerrero.

El cuerpo de la mujer fue localizado en el estacionamiento de las oficinas de la Guardia Nacional durante la madrugada del 6 de enero.

Muere agente de la Guardia Nacional en Acapulco

Dalila Medina Acosta fue encontrada con un disparo que se habría accionado en la boca y atravesó la cabeza; junto a ella encontraron un casquillo percutido y una pistola escuadra.

La agente de la Guardia Nacional estaba adscrita al área de Seguridad en Carreteras.

Dalila Medina Acosta tenía 23 años de edad y era originaria de Zumpahuacán, Estados de México.

Dalila Medina, agente de la Guardia Nacional encontrada muerta en Acapulco (Especial )

Autoridades arribaron al estacionamiento de la Estación Acapulco de la Guardia Nacional, donde fue encontrado el cuerpo de la agente.

Las primera investigaciones arrojan que la agente se habría disparado, pero las investigaciones determinarán los hechos.

Agentes del Ministerio Público solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del estacionamiento, sin embargo estas no estaban funcionando.

En el lugar se resguardó el arma asignada a la agente, un celular y un casquillo percutido, los cuales serán sometidos a análisis correspondientes.

Guardia Nacional (Plan B Guerrero)

Dos agentes de la Guardia Nacional de Acapulco han muerto en sospechosas circunstancias

En octubre de 2025 fue encontrada muerta la agente Stephany Carmona Rojas, de 20 años de edad, dentro de la base de la corporación de la Guardia Nacional en Acapulco.

Stephany Carmona Rojas presentaba dos disparos en la cabeza y el presunto responsable fue Yair Manuel ’N’, también integrante de la Guardia Nacional.

La familia de Stephany Carmona Rojas denunció que la Guardia Nacional les había indicado que la joven murió tras una práctica de tiro.

Posteriormente se supo que la agente había sido víctima de feminicidio; con la muerte de Dalila Medina Acosta se suman dos muertes de mujeres dentro de la Guardia Nacional de Acapulco.

Por otro lado, se desconoce si la muerte de la agente Dalila Medina Acosta es investigado como feminicidio u otro delito.