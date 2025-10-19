El caso del asesinato de Stephany Carmona de 19 años de edad, elemento de la Guardia Nacional, sigue con investigaciones.

Recientemente, se reveló que ella había denunciado acoso dentro de la Guardia Nacional desde hace tiempo.

Stephany Carmona denunció acoso dentro de la Guardia Nacional antes de su asesinato

El pasado 16 de octubre se dio a conocer el caso de asesinato de Stephany Carmona, un elemento de la Guardia Nacional cuyo cuerpo fue encontrado en un cuartel de Acapulco, causando indignación a sus familiares, compañeros y redes sociales.

No obstante, se reveló que Stephany Carmona denunció que sufría acoso en la Guardia Nacional; un hecho que fue respaldado por sus compañeras mujeres antes de que fuera asesinada.

🇲🇽 Stephany Carmona, elemento de la Guardia Nacional, que fue encontrada sin vida dentro de un cuartel. De acuerdo con reportes, la joven había denunciado presunto acoso y amenazas por parte de algunos compañeros. ⚖️💔#FórmulaNoticias con Michelle Rivera (@michelleriveraa). pic.twitter.com/mt3XPoGxf8 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 18, 2025

De acuerdo con la información, Stephanie Carmona había denunciado acoso y amenazas dentro de la Guardia Nacional por parte de sus propios compañeros y dentro de las instalaciones.

El cuerpo de Stephany Carmona fue encontrado en el cuartel del 51º batallón de la Guardia Nacional en Acapulco, Guerrero; hoy, sus familiares, amigos y usuarios en redes sociales piden justicia por la militar por su feminicidio, ya que fue encontrada con disparos en la cabeza.

Según investigaciones, el presunto asesino de Stephany Carmona habría sido Yair Manuel Ramírez de la Cruz, compañero y Sargento 2º de la Guardia Nacional, quien logró huir del lugar y aún no ha sido localizado ni detenido.