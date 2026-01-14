Capturan a dos miembros de “Los Rusos” en Acapulco; los vinculan a homicidios y extorsiones

El Gabinete de Seguridad informó sobre un operativo coordinado en Acapulco, Guerrero, que resultó en la captura de dos miembros de la organización criminal denominada como “Los Rusos”.

De acuerdo con la información, las agencias de seguridad vinculan a “Los Rusos” con diversos delitos en la región, tales como:

Narcotráfico

Homicidios

Extorsiones

Cobro de piso

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de Víctor Manuel, alias “El Profe”, y Leonardo, presuntos integrantes del grupo delictivo de “Los Rusos”.

La captura se habría dado luego de trabajos de inteligencia en los que se identificó a un sujeto que modifica un vehículo para el transporte de droga y fue rastreado hasta un domicilio.

Los reportes señalan que en el predio detuvieron a los miembros de “Los Rusos” y aseguraron:

100 presuntas dosis de cristal

Medio kilo de cristal

Un arma larga

Tres cargadores

30 cartuchos

Una laptop

Cuatro teléfonos

Una tableta

Cabe mencionar que estos dos miembros de “Los Rusos” fueron detenidos durante un operativo coordinado en Acapulco entre elementos de:

Secretaría de Defensa

Secretaría de Marina

Fiscalía General de la República

Guardia Nacional

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana