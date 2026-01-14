Capturan a dos miembros de “Los Rusos” en Acapulco; los vinculan a homicidios y extorsiones

El Gabinete de Seguridad informó sobre un operativo coordinado en Acapulco, Guerrero, que resultó en la captura de dos miembros de la organización criminal denominada como “Los Rusos”.
De acuerdo con la información, las agencias de seguridad vinculan a “Los Rusos” con diversos delitos en la región, tales como:
- Narcotráfico
- Homicidios
- Extorsiones
- Cobro de piso
Detienen en Acapulco a dos miembros de “Los Rusos”, vinculados con homicidios y extorsiones
A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de Víctor Manuel, alias “El Profe”, y Leonardo, presuntos integrantes del grupo delictivo de “Los Rusos”.
La captura se habría dado luego de trabajos de inteligencia en los que se identificó a un sujeto que modifica un vehículo para el transporte de droga y fue rastreado hasta un domicilio.
Los reportes señalan que en el predio detuvieron a los miembros de “Los Rusos” y aseguraron:
- 100 presuntas dosis de cristal
- Medio kilo de cristal
- Un arma larga
- Tres cargadores
- 30 cartuchos
- Una laptop
- Cuatro teléfonos
- Una tableta
Cabe mencionar que estos dos miembros de “Los Rusos” fueron detenidos durante un operativo coordinado en Acapulco entre elementos de:
- Secretaría de Defensa
- Secretaría de Marina
- Fiscalía General de la República
- Guardia Nacional
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana