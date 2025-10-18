Autoridades locales habrían detenido este sábado al sargento Yair Manuel Ramírez de la Cruz, señalado como el principal sospechoso del asesinato de la joven militar Stephany Carmona Rojas, ocurrido dentro de instalaciones de la Guardia Nacional en Acapulco.

De acuerdo con un reporte difundido por Infobae México, la aprehensión se realizó alrededor de las 10:00 horas en la zona de Llano Largo, al oriente del puerto.

Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente la captura, por lo que el caso de feminicidio continúa bajo reserva.

Stephany Carmona, de 20 años, fue asesinada en instalaciones de la Guardia Nacional

Stephany Carmona, de 20 años, murió tras recibir varios disparos en la frente dentro del 51.º Batallón de la Guardia Nacional el martes 14 de octubre de 2025.

Aunque la versión inicial de la corporación apuntaba a un “accidente durante una práctica de tiro”, familiares y compañeras de la víctima han denunciado que se trató de un feminicidio cometido por un superior jerárquico.

Ramírez de la Cruz, quien se desempeñaba como sargento segundo, fue identificado como presunto responsable y se encontraba prófugo desde el día del crimen.

Yair Manuel Ramírez de la Cruz (Especial)

Su nombre ha sido difundido en redes sociales por colectivos feministas y defensores de derechos humanos que exigen transparencia en la investigación y sanciones a los mandos que habrían intentado encubrir el caso.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional no han emitido comunicado alguno sobre la detención o el estado del proceso penal.

El caso ha desatado indignación en México y reaviva el debate sobre la violencia de género dentro de las fuerzas armadas, así como la falta de protocolos efectivos para proteger a las mujeres en instituciones de seguridad pública.