En Acapulco, Guerrero, se registró la detención de Hugo Lozano, exdirector de CAPAMA, luego de que autoridades le marcaran el alto por conducir un vehículo con reporte de robo.

Su arresto ocurrió la tarde de este jueves 26 de noviembre en la calle 5 de Mayo, a la altura del Centro Joyero de Acapulco, cuando circulaba en compañía de varias mujeres.

De acuerdo con los reportes policiales, Hugo Lozano y sus acompañantes habrían opuesto resistencia durante la intervención, pero finalmente los elementos estatales procedieron a asegurarlo.

Detienen a Hugo Lozano, exdirector de CAPAMA (Especial)

Mujeres intentaron impedir arresto de Hugo Lozano, exdirector de CAPAMA

De acuerdo con medios locales, Hugo Lozano presuntamente circulaba en una camioneta con reporte de robo cuando fue interceptado por autoridades en el centro del puerto de Acapulco.

En redes sociales circularon imágenes en las que se observa a los agentes acercarse al exfuncionario, realizar su detención y subirlo a una patrulla para presentarlo ante las autoridades competentes.

Aunque varias mujeres que acompañaban al exdirector de CAPAMA intentaron evitar que los policías se lo llevaran, el arresto finalmente se concretó y las acompañantes se retiraron del lugar.

Por ahora, la camioneta permanece bajo resguardo de las autoridades, mientras que Hugo Lozano fue trasladado para continuar con el proceso legal correspondiente.

Detienen a Hugo Lozano, exdirector de CAPAMA (Especial)

¿Quién es Hugo Lozano Hernández, exdirector de CAPAMA?

Hugo Lozano Hernández es un exfuncionario municipal de Acapulco, Guerrero, que encabezó la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) durante el gobierno de Abelina López.

Fue designado en el puesto en mayo de 2023, pero dejó el cargo en mayo de 2025 en medio de señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y críticas sobre su gestión.

También se le identifica como sobrino de Leticia Lozano, figura cercana a la alcaldesa Abelina López y quien ha buscado participar en la vida política del municipio bajo las siglas de Morena.