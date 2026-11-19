Vicente Jaimes Zagal, exalcalde de Tetipac en Guerrero, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada contra trabajadores de una empresa refresquera, además de ser señalado por sus supuestos vínculos con el grupo criminal La Familia Michoacana.

De acuerdo con información de autoridades de seguridad, la detención de Vicente Jaimes Zagal ocurrió el 18 de noviembre de 2026 en el municipio de Pilcaya, Guerrero, mediante un operativo en el que participaron elementos de:

El Ejército mexicano

La Guardia Nacional

La Fiscalía General del Estado

La Secretaría de Seguridad Pública estatal

Detienen a Vicente Jaimes Zagal, exalcalde de Tetipac, por extorsión y presuntos nexos con La Familia Michoacana (@GabSeguridadMX / X)

¿De qué acusan a Vicente Jaimes Zagal, exalcalde de Tetipac?

Las investigaciones señalan que Vicente Jaimes Zagal habría amenazado, el 27 de junio de 2026, a trabajadores de una empresa refresquera para exigir que la distribución de sus productos se realizara exclusivamente a través de él.

“El detenido, quien se desempeñó como presidente municipal de Tetipac, está vinculado con el grupo delictivo “Familia Michoacana” y se le relaciona con el control de la comercialización de productos en dicho municipio.” Gabinete de Seguridad

Según la denuncia, Vicente Jaimes Zagal habría advertido que, si no cumplían sus exigencias, ocasionaría daños a los vehículos de reparto y al personal de la compañía.

Además, las autoridades lo relacionan con La Familia Michoacana, organización criminal a la que atribuyen el control de la comercialización de productos en Tetipac, municipio ubicado en la región Norte de Guerrero.

Cabe destacar que Vicente Jaimes Zagal fue presidente municipal de Tetipac durante el periodo 2018-2021; ahora tras su detención, quedó a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica.

Las investigaciones en contra de Vicente Jaimes Zagal continúan bajo el principio de presunción de inocencia y respeto al debido proceso, de acuerdo con lo publicado por el Gabinete de Seguridad.