La Fiscalía del estado de Sonora confirmó la detención de un exagente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) con ficha roja de Interpol por su relación con un atentado en Hermosillo.

Se trata de Argel Azael “N”, quien fue detenido el 24 de noviembre en la localidad de Estes Park, Colorado, cuando agentes federales de Estados Unidos lo interceptaron camino a su trabajo en un restaurante.

Cae exagente de la AMIC por su relación con un atentado en Sonora

Tras permanecer prófugo por más de un año, autoridades confirmaron la captura de Argel Azael “N” en Estados Unidos debido a la ficha roja de Interpol que se encontraba vigente en su contra.

La detención derivó de labores de inteligencia compartidas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la policía ministerial de Sonora y agencias estadounidenses como el FBI.

Argel Azael “N” enfrentaba órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio calificado con premeditación e incumplimiento de un deber legal por el ataque armado contra el abogado Carlos Arturo Bustamante en Hermosillo.

Debido a ello, autoridades mexicanas mantenían una recompensa activa de 500 mil pesos para poder lograr su detención.

Detienen a exagente de la AMIC con ficha roja de Interpol por atentado en Sonora (Fiscalía Sonora)

Los hechos imputados se remontan al 24 de mayo de 2025 en la colonia Los Olivos, de Hermosillo, cuando la víctima fue atacada a balazos mientras transitaba en su vehículo Toyota Camry. El abogado sobrevivió tras ser hospitalizado con múltiples heridas de bala.

Pese a que mandos institucionales alegaron inicialmente una confusión durante un despliegue operativo, la Fiscalía de Sonora abrió las causas penales correspondientes contra los implicados.

En el marco de esta misma indagatoria, el exagente Miguel Ángel “N” fue procesado en agosto de 2025, al igual que un mando superior, Roberto “N”, acusado por evasión de presos y faltas en la procuración de justicia.

Con el arresto de Argel Azael “N”, la representación social sostiene que no habrá impunidad por lo sucedido.