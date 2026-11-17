Carlos Canabal, exalcalde interino de Cancún, fue detenido en Mérida, Yucatán, luego de permanecer prófugo durante casi 19 meses tras escapar de la prisión domiciliaria que cumplía en Nuevo León.

De acuerdo con la información, Carlos Canabal fue capturado en un operativo de seguridad el pasado lunes 16 de noviembre por su presunta responsabilidad en el delito de administración fraudulenta.

Capturan en Mérida a Carlos Canabal, exalcalde de Cancún, prófugo desde 2025

Elementos de seguridad ejecutaron una orden de aprehensión contra Carlos Canabal, exalcalde de Cancún, quien se encontraba prófugo de la justicia desde 2025 tras haber escapado de prisión domiciliaria.

Detienen a Carlos Canabal, exalcalde de Cancún, tras escapar de prisión domiciliaria (Redes sociales)

Carlos Canabal fue nombrado como alcalde interino de Benito Juárez, municipio cuya cabecera es Cancún, en 2004. En el corto periodo de administración, habría cometido fraude contra una empresa.

Por el caso, el exfuncionario fue detenido el 9 de febrero de 2024 y permaneció en prisión preventiva en Nuevo León. Sin embargo, en diciembre de ese año obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria.

El 26 de abril de 2025 desapareció del departamento donde cumplía la medida cautelar, en San Pedro Garza García. Desde entonces, Carlos Canabal permanecía prófugo de la justicia.

Tras su detención el pasado lunes 16 de noviembre, Carlos Canabal fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Yucatán, mientras se preparaba su traslado a la capital del país y continuar con su proceso.