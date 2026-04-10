El municipio de Benito Juárez, encabezado por Ana Paty Peralta, a través del DIF municipal, junto con la Dirección de Desarrollo Social Comunitario y con la asociación civil “Save the Children”, impulsa la rehabilitación de una ludoteca y de un espacio digital en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) de la Supermanzana 227, con el objetivo de brindar oportunidades de aprendizaje para las infancias y las y los adolescentes.

La directora general del DIF Benito Juárez, Marisol Sendo Rodríguez, señaló que la creación de estos espacios tiene como objetivo fortalecer el desarrollo comunitario mediante áreas seguras y equipadas.

DIF Benito Juárez y Save the Children impulsan desarrollo comunitario infantil

Durante el recorrido, la funcionaria estuvo acompañada por la promotora de Save The Children, Xóchitl Martínez de la Cruz; la jefa de oficina Quintana Roo de Save The children, Alejandra Hidalgo y la promotora de Save the children, Francia Estrada, donde destacó que la ludoteca tiene como propósito fomentar la convivencia, la creatividad y el desarrollo emocional.

Proyecto de ludoteca del CDC 227 beneficiará a 60 niñas y niños cada semana (cortesía)

Asimismo, explicó que el espacio digital contará con 10 computadoras y tabletas electrónicas; además, se tendrá acceso a herramientas tecnológicas como cursos de robótica, con el fin de promover habilidades útiles para la vida diaria.

Marisol Sendo dio a conocer que este proyecto cuenta con un avance del 80% y se tiene previsto que se concluya antes del 15 de abril para dar paso a la inauguración oficial. Además, se espera que cerca de 60 niñas, niños y adolescentes se beneficien semanalmente con actividades y talleres, donde también podrán participar adultos y personas cuidadoras para fortalecer los vínculos familiares.

Proyecto de ludoteca del CDC 227 beneficiará a 60 niñas y niños cada semana (cortesía)

De igual manera, se espera la integración de 100 actividades abiertas para garantizar un uso activo de estos espacios. La funcionaria alertó que el Sistema DIF Benito Juárez firmará un convenio de colaboración el próximo 21 de abril con “Save the Children”.

Con estas acciones, el DIF Benito Juárez mantiene su compromiso de impulsar acciones en favor de la niñez para garantizar un desarrollo integral y fortalecer el sentido de pertenencia y la convivencia.