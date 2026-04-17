Ana Paty Peralta inauguró la modernización del acceso a Cancún, el cual se ubica sobre la carretera libre a Mérida, con el objetivo de impactar en la movilidad, seguridad vial y desarrollo urbano del destino turístico.

La mandataria municipal estuvo acompañada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, donde aseguró que esta obra contó con una inversión superior a los 62 millones de pesos para 1.3 kilómetros y para beneficiar diariamente a miles de personas que ingresan a la ciudad, incluyendo trabajadores, transportistas y visitantes.

Nuevo acceso a Cancún mejora movilidad y seguridad

De acuerdo con la alcaldesa Ana Paty Peralta, esta obra responde a una demanda histórica de la población, al tratarse de una de las rutas más transitadas hacia el destino turístico. Además, subrayó que el rediseño del acceso permite una circulación más ordenada y reduce riesgos viales.

Nuevo acceso a Cancún permite mayor seguridad y rapidez en el tránsito diario (cortesía)

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que este tipo de proyectos forma parte de una estrategia estatal enfocada en el desarrollo urbano con sentido social, donde la infraestructura impacta directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

La obra incluyó la colocación de casi 20 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, construcción de guarniciones, banquetas de concreto estampado y la instalación de 50 luminarias LED, lo que refuerza la seguridad tanto para peatones como para conductores. Asimismo, se implementaron más de 5 mil metros lineales de señalamiento horizontal y diversas señales verticales.

Nuevo acceso a Cancún permite mayor seguridad y rapidez en el tránsito diario (cortesía)

Durante el recorrido inaugural también participaron funcionarios municipales y vecinos de la zona, quienes constataron las mejoras en la imagen urbana y funcionalidad del acceso.