Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que está tranquila ante los casos de Rubén Rocha y Maru Campos porque dijo es tempo de la defensa de la soberanía.

Además de defender la soberanía, dijo que ella como presidenta está fuerte, sólida, segura y sin ningún problema.

“La presidenta está fuerte, está sólida, segura… yo estoy tranquila, sin ningún problema… es tiempo de la defensa de los principios y hay un principio que se llama soberanía y esa no se negocia…” Claudia Sheinbaum

Así respondió la presidenta Claudia Sheinbaum ante las versiones de que los señalamientos contra Rubén Rocha desde Estados Unidos pudieran ser una revancha por los señalamientos contra Maru Campos y el ingreso de agentes extranjeros al país.

Claudia Sheinbaum descarta que esté entre la espada y la pared

Claudia Sheinbaum dijo que el MCPRIAN ha señalado mentiras y descartó que ella se encuentre entre la espada y la pared por el caso de Rubén Rocha.

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno siempre va a trabajar en con la verdad en todos los casos.

“Están poniendo a la presidenta entre la espada y la pared. Falso, en México decidimos los mexicanos, para empezar… nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía, en el caso de Chihuahua, en el caos de Sinaloa y en cualquier otro caso” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum asegura que está fuerte y presume resultados en seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que está fuerte y que muestra de ello son los resultados de su gobierno en los que se ha documentado vía estadísticas la disminución en percepción de inseguridad.

Agregó que su administración redujo los homicidios dolosos en 44 por ciento.

Así mismo recordó la colaboración en la que el Gabinete de Seguridad envió a 94 delincuentes a Estados Unidos de todos los grupos delictivos y ha realizado destrucción de narcolaboratorios y decomisos.