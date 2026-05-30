Entre aplausos, muestras de respaldo y un auditorio lleno, la senadora Beatriz Mojica Morga rindió su Segundo Informe de Labores Legislativas, en un acto que combinó la rendición de cuentas con un mensaje centrado en el futuro político de Guerrero.

Durante el evento, la legisladora pronunció un discurso marcado por referencias a la identidad guerrerense, la unidad y la continuidad de la Cuarta Transformación, ante simpatizantes, representantes sociales, legisladores y ciudadanos reunidos en Acapulco.

Beatriz Mojica se declara lista para los retos de Guerrero

Mojica emitió el mensaje que concentró la atención de los asistentes y que fue interpretado como una definición de cara a los desafíos políticos que enfrenta la entidad.

Quiero comentarles que estoy lista, que estoy preparada para lo que venga, siempre del lado de la gente y de la Cuarta Transformación. Beatriz Mojica, Senadora por Guerrero.

La senadora señaló que Guerrero debe fortalecer la unidad, entendida como la capacidad de construir acuerdos y priorizar el bienestar de la población por encima de las diferencias internas, sin dejar de reconocer los retos que enfrenta la entidad.

Asimismo, destacó que conocer Guerrero implica recorrer sus regiones, escuchar a sus comunidades y comprender las necesidades de sus habitantes, una tarea que consideró indispensable para impulsar soluciones efectivas.

Durante su intervención también subrayó que el estado requiere liderazgo, cercanía con la ciudadanía y resultados, especialmente frente a los desafíos sociales, económicos y de seguridad que persisten en distintas regiones.

Además, sostuvo que Guerrero necesita representantes comprometidos con la población, capaces de actuar con responsabilidad y mantenerse presentes en los momentos más difíciles.

La legisladora también evocó la figura de Vicente Guerrero y el principio de “La Patria es Primero”, como una referencia de servicio y compromiso para quienes ejercen responsabilidades públicas.

Beatriz Mojica refrenda su compromiso con las causas ciudadanas

A lo largo de su informe, la senadora agradeció el respaldo de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afromexicanos, sectores con los que ha construido gran parte de su trayectoria política.

También reconoció a su madre, Petra Morga, por transmitirle valores como el compromiso, la responsabilidad y la importancia de cumplir la palabra empeñada.

En la parte final de su mensaje, Mojica Morga reiteró que continuará recorriendo las distintas regiones de Guerrero para escuchar a la ciudadanía, acompañar sus demandas y mantener su cercanía con las causas sociales.

La senadora estuvo acompañada por su madre, Petra Morga; su esposo, Francisco; su hijo, Leo; familiares, compañeros del Senado, diputados locales, el dirigente estatal de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona, y más de cinco mil asistentes reunidos en la Arena Coliseo de Acapulco.