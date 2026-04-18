La senadora morenista Beatriz Mojica dio a conocer que aún no buscará la gubernatura de Guerrero, aunque aclaró que sí pedirá licencia en el Senado para unirse a los comités de defensa de la 4T.

“Todavía no son los tiempos. Lo que sí está en puerta son los comités de defensa de la 4T... Vamos a ver qué se requiere para que nos inscribamos, sí nos gustaría participar” Beatriz Mojica, senadora de Morena

En entrevista con Radio Fórmula, la senadora recordó que todavía no es momento de perfilar candidaturas y que el evento más cercano será la publicación de la convocatoria para los comités de defensa en junio de 2026.

Beatriz Mojica aclara licencia en el Senado para comités de la 4T

Beatriz Mojica pedirá licencia antes de junio para participar en comités de la 4T rumbo a 2027

En la misma entrevista, la senadora Beatriz Mojica dijo estar dispuesta a pedir licencia en la bancada de Morena con miras a participar en los comités de defensa de la 4T rumbo a las elecciones 2027.

Aunque no dio una fecha exacta para solicitar su licencia, señaló que posiblemente esto ocurrirá antes del mes de junio como instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum para que los interesados renuncien a sus cargos.

“Como lo mencioné el otro día, quien quiera acceder a una candidatura y trabaje en el Gobierno de México ya debe renunciar” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Un día antes, cuestionada por medios en el Senado, Beatriz Mojica había comentado que solicitaría su licencia con miras a competir por la gubernatura de Guerrero en las elecciones 2027.

Incluso, ante el posible escenario de contender contra Félix Salgado, defendió que el proceso interno se decidirá mediante encuestas y afirmó que sería el mismo pueblo de Guerrero quien elija al candidato de Morena en 2027.

Beatriz Mojica en la encuesta MetricsMx

En la encuesta MetricsMx, el senador Félix Salgado Macedonio lidera la intención de voto con un 11.6% en Morena.

Le siguen de cerca Beatriz Mojica Morga con un 9.4% y Rogelio Ortega Martínez con un 9.2%. Más rezagados se encuentran Abelina López Rodríguez (7.9%) y Pablo Amílcar Sandoval (5.2%).

No obstante, el dato más significativo es que el 32.5% de los encuestados manifestó no preferir a ninguno de estos perfiles, mientras que un 17.9% aún no ha definido su postura.