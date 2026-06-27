Félix Salgado Macedonio descartó registrarse en Morena como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero.

“A mí ya me dijeron que no se puede... Está bien, son las reglas de Morena Félix Salgado Macedonio

Pese a que Félix Salgado Macedonio dijo que acataría las reglas y no participaría, reiteró que la autodeterminación de los partidos políticos no debería colocarse por encima de los artículos 35 y 39 de la Constitución Política.

Además, dejó en claro que no piensa dejar a Morena a pesar de que sus aspiraciones en Guerrero se vieron impedidas en el proceso por ser padre de Evelyn Salgado.

Félix Salgado Macedonio (DANIEL AUGUSTO / CUARTOSCURO / Daniel Augusto)

Félix Salgado Macedonio rechaza dejar Morena pese a revés en su candidatura en Guerrero

En una transmisión en redes, el senador con licencia señaló que este 27 de junio, en punto de las 6 de la tarde, vence el registro para las coordinaciones estatales rumbo a las elecciones 2027.

En ese contexto, señaló que la dirigencia de Morena le explicó que no procedería su registro ni participaría en la encuesta interna por el requisito del antinepotismo, el cual no cumple por su posición de padre de la gobernadora.

“Y yo pregunté ¿por qué no puedo competir? Pues tú lo sabes, Félix, eres el papá de la gobernadora y aquí está prohibido el nepotismo. Bueno, está bien, son las reglas de Morena y se respetan”, dijo.

Salgado Macedonio también descartó buscar la gubernatura con las siglas de otro partido: “S i no me permiten el registro, no pasa nada, todos contentos. Yo soy de Morena y amo a Morena”, acotó.

Cierre campaña Evelyn Salgado (Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

Félix Salgado Macedonio no impugnará las reglas de Morena

En su mismo mensaje, Félix Salgado Macedonio sentenció que no impugnará el proceso morenista, al exponer que no es un hombre de pleitos ni tribunales, y que mantiene buena relación con la dirigente Ariadna Montiel.

Y si quiero que quede claro que no voy a impugnar, yo no soy de esos, yo no soy de pleitos, no soy de tribunales. Yo soy un hombre recto y correcto en sus decisiones públicas Félix Salgado Macedonio

Sin embargo, dijo que, desde su punto de vista, el proceso de Morena no debería colocarse por encima de la Constitución Política y su derecho a “votar y ser votado”.