Asesinato de Martina Amates estaría ligado al crimen organizado en Grutas de Cacahuamilpa

Las operaciones de La Familia Michoacana en las Grutas de Cacahuamilpa, Guerrero, estarían ligadas al asesinato de Martina Amates, encargada turística de la zona, junto a su hija y chofer.

La teoría se basa en la reciente denuncia de Óscar Balderas sobre robo y extorsiones en las Grutas de Cacahuamilpa, que se han atribuido a dicho grupo criminal.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha señalado si la investigación del asesinato de Martina Amates abordaría su labor en las Grutas de Cacahuamilpa.

Asesinato de Martina Amates estaría ligado al crimen organizado en las Grutas de Cacahuamilpa

El periodista de investigación Óscar Balderas, relacionó el asesinato de la encargada de las Grutas de Cacahuamilpa, Martina Amates, con el crimen organizado en la zona.

Fue en entrevista con Pamela Cerdeira tras el asesinato de Martina Amates, su hija y un conductor de las Grutas de Cacahuamilpa, que comentó la relación que mantendrían.

De acuerdo con lo señalado, las Grutas de Cacahuamilpa han reportado falsos guías turísticos que secuestran, roban y extorsionan a los visitantes de la zona turística.

El periodista señaló la posibilidad de que Martina Amates junto a su hija y el conductor, al ser parte de la Unión de Pobladores del Parque Nacional de Grutas de Cacahuamilpa, quisieran denunciar.

Se ha señalado que la Familia Michoacana intentaría controlar la zona turística debido a al derrama económica, así como el dinero que obtendrían mediante el robo y secuestro.

Grutas de Cacahuamilpa (Gobierno de México)

Conanp condena asesinato de Martina Amates y su hija

Tras darse a conocer el hallazgo de los cuerpos de Martina Amates y dos víctimas más, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) condenó los asesinatos.

Mediante una publicación, la CONANP condenó la trágica muerte de quienes trabajaban en las Grutas de Cacahuamilpa con servicio turístico:

Martina Amates

Ivana Esperanza Gama

Eliseo Múñoz Reyes

Y añadió que se colabora con las autoridades de Guerrero para dar con los responsables de lo que definió como indignante hecho.