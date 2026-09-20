León volvió a ser escenario de una de sus principales competencias deportivas con la edición 46 del Maratón León 450, que reunió a más de 6 mil corredores y congregó a más de 10 mil personas entre participantes, familias y visitantes en el Distrito León MX.

La jornada deportiva tuvo como protagonistas a Juan Joel Pacheco, de Coahuila, y María de Jesús Beltrán, de San Felipe, Guanajuato, quienes se impusieron en las ramas varonil y femenil de los 42 kilómetros. Con estos triunfos, después de 16 años, corredores mexicanos volvieron a conquistar ambas ramas del maratón.

León recibe a corredores en el Maratón León 450

El Maratón León 450 celebró una nueva edición con competencias de 42, 21 y 10 kilómetros, además de reunir a atletas provenientes de distintos estados de México y participantes internacionales.

En la prueba de 42 kilómetros varonil, Juan Joel Pacheco se llevó el primer lugar con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 19 segundos. El segundo sitio fue para Saúl Acosta Muro, de Zacatecas, con 2:23:16, mientras que Juan Carlos Mendoza García, del Estado de México, terminó tercero con 2:24:26.

En la rama femenil, María de Jesús Beltrán, originaria de San Felipe, Guanajuato, cruzó la meta en 2:42:57 para quedarse con el primer lugar. Gabriela Flores, de Michoacán, obtuvo el segundo sitio con 2:46:34 y la africana Lea Jebiwot Kigen fue tercera con 2:46:52.

Maratón León 450: mexicanos vuelven a ganar la ruta de 42 kilómetros (Cortesía)

Guanajuato y León destacan en el Medio Maratón

La presencia de corredores de León y Guanajuato también destacó en la ruta de 21 kilómetros. En la rama varonil, Francisco Javier González Llamas, conocido como “Llamitas” y originario de Guanajuato capital, ganó con un tiempo de 1:05:54.

El segundo lugar fue para el africano Eliud Kipkorir, con 1:06:23, y el tercero para Luis Ángel Pérez Granados, también de Guanajuato capital, con 1:06:55.

En la rama femenil, Luz Guadalupe Rocha, de León, se quedó con el primer lugar al registrar 1:16:14. Rose Jepkorir Kangogo, de África, terminó segunda con 1:16:25 y Gisela Estefanía Ramírez Meza, también de León, ocupó el tercer sitio con 1:18:20.

En los 10 kilómetros, Fernando Cervantes, de Silao, ganó la rama varonil con 30:58, mientras que Paula Jazmín Vaquera se impuso en la femenil con 35:49.

Maratón León 450 reconoce a atletas de la ciudad

Como parte de la edición 46, el Maratón León 450 entregó reconocimientos especiales a José Luis Almaguer, corredor de León, quien obtuvo dos bonos por sus resultados.

El atleta recibió el Bono León 450, destinado al mejor tiempo de un corredor residente en Guanajuato, así como el Bono Dr. Francisco Díaz Cisneros, para el atleta nacido o residente en León con el mejor registro.

Con esta edición, el Maratón León 450 refrendó su presencia en la ciudad como una competencia deportiva que reúne a corredores, familias y visitantes, además de mantener una tradición que suma 46 ediciones.