La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, presentó la edición 46 del Maratón León Valladolid 450, que reunirá a corredores de 29 estados y nueve países, además de más de 15 mil participantes y acompañantes durante las actividades programadas del 18 al 20 de septiembre de 2026.

Durante la presentación oficial de la playera y las medallas conmemorativas, la alcaldesa reconoció a las generaciones de atletas y ciudadanos que han contribuido a consolidar esta competencia como una de las principales tradiciones deportivas de León.

Ale Gutiérrez destaca alcance nacional e internacional del Maratón León

La competencia contempla recorridos de 10, 21 y 42 kilómetros, con salida desde las instalaciones de la Feria de León.

Las actividades del domingo 20 de septiembre comenzarán a las 5:50 de la mañana para corredores con alguna discapacidad, mientras que el resto de las competencias arrancará a las 6:00 horas.

Para esta edición, el Maratón León Valladolid 450 alcanzó un récord en la procedencia de sus participantes, con corredores inscritos de 29 estados de la República y nueve países, incluido México.

Se estima que más de 15 mil personas, entre atletas y acompañantes, participarán en las actividades, lo que también generará beneficios para el turismo, comercio y sector servicios de León.

De acuerdo con las estimaciones, el evento podría generar una derrama económica de entre 20 y 22 millones de pesos durante el fin de semana.

Maratón León Valladolid 450 tendrá actividades deportivas durante todo el fin de semana

Las actividades comenzarán el 18 de septiembre con la Expo Deportiva Maratón León 450 Valladolid 2026, que se instalará en la Macro Terraza de la Feria.

El sábado 19 se llevará a cabo el Campeonato Juvenil de Pista en el Parque Deportivo Enrique Fernández Martínez, además de una carrera infantil nocturna de cinco kilómetros para 500 niñas y niños de entre 4 y 15 años.

El domingo 20 se desarrollarán las pruebas de 10, 21 y 42 kilómetros, con la participación de familias y aficionados que acompañarán a los corredores durante el recorrido.

Isaac Piña Valdivia, director general de COMUDE León, señaló que el municipio está listo para recibir a los atletas y destacó la inversión realizada en infraestructura deportiva.

La administración encabezada por Ale Gutiérrez ha destinado poco más de 488 millones de pesos en infraestructura deportiva y más de 100 millones de pesos en becas para impulsar el talento deportivo de León.

Además, para esta edición se anunció una bolsa de premiación de 1.2 millones de pesos, distribuida entre las diferentes categorías. El ganador de los 42 kilómetros podrá recibir hasta 80 mil pesos, además de su medalla conmemorativa.

Ale Gutiérrez alista Maratón León Valladolid 450 con corredores de 9 países (Cortesía )

Ale Gutiérrez impulsa a León como sede de eventos deportivos

El Maratón León Valladolid 450 forma parte de una agenda deportiva que contempla 69 carreras atléticas durante 2026, frente a las 53 realizadas en 2025 y 40 en 2024.

De estas competencias, 12 son carreras con causa enfocadas principalmente en apoyar a niñas, niños y jóvenes.

Para garantizar la seguridad durante el Maratón León, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana desplegará un operativo especial, con apoyo de elementos de Protección Civil y ambulancias para atender cualquier emergencia.

Con estas actividades, León busca consolidarse como una sede para eventos deportivos nacionales e internacionales, además de promover espacios de convivencia y fomentar la práctica deportiva entre sus habitantes.